Beteiligungsgesellschaft

Mutares erwirbt von Symrise US-Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die Beteiligungsgesellschaft Mutares kauft dem Duftstoff- und Aromen-Hersteller Symrise dessen US-Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen ab. Die Transaktion stärke das Chemicals & Materials-Segment, das Mutares im Zuge der Übernahme des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics von Sabic aufgebaut hat, teilte die Beteiligungsgesellschaft am Dienstag mit. Finanzielle Details nannte sie nicht.

Die Symrise-Einheit AmeriTerpenes stellt den Angaben zufolge natürliche terpenbasierte Inhaltsstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen her, die auf Kiefernhoz basieren. Zum Produktportfolio zählten unter anderem Dihydromyrcenol, Linalool und Anethol, die in Parfums und Haushaltsprodukten sowie Lebensmittel- und Getränkearomen eingesetzt werden. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von rund 200 Millionen US-Dollar mit zwei Produktionsstandorten und beschäftigt etwa 170 Menschen.

Symrise will sein Portfolio mit der Veräußerung weiter auf seine zentralen Wachstumsplattformen ausrichten. "Diese Transaktion illustriert, wie wir Symrise mit konsequentem Portfoliomanagement aktiv für die Zukunft aufstellen", sagte Symrise-Chef Jean-Yves Parisot laut Mitteilung. Symrise erwartet infolge der Transaktion nach eigenen Angaben einen nicht zahlungswirksamen Veräußerungsverlust im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dieser werde sich auf den Jahresabschluss 2026 von Symrise auswirken, hieß es weiter.

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