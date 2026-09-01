Nepal: Nach Flut mehr als 11.000 Menschen gerettet - Tausende noch vermisst

Kathmandu, 01. ⁠Sep (Reuters) - Knapp eine Woche nach den verheerenden Fluten in Nepal meldet die Regierung die Rettung von mehr als 11.000 Menschen. Auch seien Strom- und Kommunikationsleitungen in einigen Katastrophengebieten wiederhergestellt worden, teilte Premierminister Balendra Shah in der Nacht zu Dienstag (Ortszeit) auf ‌Social Media mit. Laut Shah gelang es Rettungsteams zudem, Straßenverbindungen nach Nuwakot, einem der am stärksten betroffenen Bezirke, wiederherzustellen. All dies erleichtere die Rettungsmaßnahmen und ⁠die Verteilung ⁠von Hilfsgütern. Es werden aber auch noch immer 4000 Menschen vermisst. Die Zahl der bestätigten Todesopfer stieg inzwischen auf mindestens 987.

Regierungsstellen in Kathmandu teilten mit, dass provisorische Brücken gebaut worden seien. Zudem habe man sich durch die Ruinen von Wasserkraftanlagen im Himalaya gegraben, um fast 300 eingeschlossene Arbeiter zu retten. ‌Mehr als 600 Menschen sitzen jedoch noch immer ‌in mehreren zerstörten Wasserkraftwerken fest.

Ein Gletschereinsturz hatte eine Flutwelle aus Eis, Gestein und Schlamm ausgelöst, die durch die Grenzregion des Landes zu China fegte. Die Folgen stellen die ⁠erst seit sechs Monaten amtierende Regierung Nepals vor eine enorme Herausforderung. Die Nachbarländer ‌Indien und China unterstützten die Rettungsmaßnahmen, unter ⁠anderem durch den Bau von Behelfsbrücken, um abgelegene betroffene Gebiete zu erreichen. Nach der Katastrophe seien bisher Hilfsgelder im Wert von über 42 Millionen Dollar in das Land geflossen, erklärte Shah. Die chinesische Regierung ‌teilte mit, man stehe mit Nepal ⁠in engem Austausch.

Seit der Jahrhundertwende hat ⁠es in Nepal einen Boom bei Wasserkraftprojekten gegeben. Das Himalaya-Land will seine Wasserressourcen nutzen, um die chronische Stromknappheit im eigenen Land zu beheben und eventuell auch Elektrizität an den südlichen Nachbarn Indien zu verkaufen. Für Wasserkraftprojekte in den Bergen Nepals werden Tunnel benötigt, um das Wasser durch das steile Gelände zu transportieren. Dadurch können die Projektentwickler den starken Höhenunterschied zwischen den Flüssen des Himalaya und den Kraftwerken zur Stromerzeugung nutzen.

(Bericht von Gopal Sharma, ⁠Shilpa Jamkhandikar; geschrieben von Andreas Rinke; redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)