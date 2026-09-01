Novartis will nach Studienerfolg Zulassung für MS-Mittel beantragen

Frankfurt, 01. ⁠Sep (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat in entscheidenden Studien mit seinem Medikament Remibrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS) positive Ergebnisse erzielt. Das Unternehmen plane nun, weltweit die Zulassung für das Mittel bei schubförmiger ‌MS zu beantragen, teilte Novartis am Dienstag mit. In den beiden Phase-III-Studien habe der Wirkstoff die jährliche Rückfallquote der Patienten im ⁠Vergleich zum ⁠Medikament Aubagio des französischen Konkurrenten Sanofi signifikant gesenkt. Zudem seien entzündliche Hirnläsionen verringert und das Fortschreiten der körperlichen Einschränkungen verzögert worden.

Novartis-Entwicklungschef Shreeram Aradhye hob die Verträglichkeit des Wirkstoffs hervor. In den Studien habe es keine Hinweise auf Leberschäden gegeben, erklärte Aradhye. Trotz ‌Fortschritten bei der Behandlung bestehe weiterhin ein ‌ungedeckter Bedarf an oralen Therapien, die Rückfälle wirksam verhinderten. Die detaillierten Daten sollen im Oktober auf einem MS-Kongress im kanadischen Toronto vorgestellt werden.

Analysten ⁠der Investmentbank Jefferies trauen dem Medikament allein bei MS Spitzenumsätze von ‌mehr als drei Milliarden Dollar ⁠zu. Der Erfolg dürfte zudem das MS-Geschäft des Rivalen Roche mit dessen Kassenschlager Ocrevus unter Druck setzen. Als entscheidenden Wettbewerbsvorteil werten die Experten, dass Remibrutinib die Leber nicht angreift. ‌Bei ähnlichen Wirkstoffen wie Fenebrutinib ⁠von Roche hatten solche Nebenwirkungen in ⁠der Vergangenheit für Rückschläge gesorgt. Lediglich bei der Verzögerung körperlicher Einschränkungen blieben die Daten laut Jefferies hinter den optimistischsten Erwartungen zurück.

Unter dem Markennamen Rhapsido ist Remibrutinib seit September 2025 in den USA und seit April 2026 in der EU zur Behandlung der chronischen spontanen Urtikaria (Nesselsucht) zugelassen.

An der Schweizer Börse legten die Novartis-Aktien im frühen Handel um fünf Prozent zu.

(Bericht von Patricia ⁠Weiß, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)