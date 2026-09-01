Original-Research: EDAG Engineering Group AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: EDAG Engineering Group AG - von Montega AG

01.09.2026 / 14:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu EDAG Engineering Group AG

     Unternehmen:               EDAG Engineering Group AG
     ISIN:                      CH0303692047

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      01.09.2026
     Kursziel:                  5,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach, Mustafa Hidir

H1: Ergebnisverbesserung durch Effizienzmaßnahmen - Top-Line-Guidance
konkretisiert

EDAG hat im ersten Halbjahr 2026 trotz des weiterhin herausfordernden
Marktumfelds eine deutliche operative Verbesserung erzielt. Während die Top
Line weiterhin unter dem Vorjahresniveau lag, konnte die Profitabilität
insbesondere aufgrund der eingeleiteten Effizienzmaßnahmen spürbar
verbessert werden. Positiv hervorzuheben ist zudem die dynamische
Entwicklung im Defence-Geschäft. Die erfolgreichen Kapitalmaßnahmen haben
zudem die finanzielle Flexibilität des Konzerns deutlich erhöht.

[Tabelle]

Top Line bleibt unter Druck - Dynamik verbessert sich: Mit einem Q2-Umsatz
von 162,6 Mio. EUR verzeichnete EDAG zwar weiterhin einen Rückgang von 6,7%
yoy, konnte die negative Dynamik gegenüber Q1 (-10,8% yoy) jedoch deutlich
reduzieren. Insgesamt lag der H1-Umsatz damit bei 334,4 Mio. EUR und 8,8%
unter dem Vorjahreswert. Belastend bleibt insbesondere das
Mobility-Geschäft, in dem die weiterhin sehr vorsichtige und verzögerte
Investitions- und Vergabepraxis der OEMs die Nachfrage nach
Entwicklungsdienstleistungen begrenzt, während das Defence-Geschäft
weiterhin dynamisch gewachsen ist. Die Absenkung der Umsatzprognose auf eine
Bandbreite von -5% bis 0% yoy für 2026 kommt u.E. nicht überraschend. Wir
hatten bereits mit einer Anpassung der Guidance gerechnet und liegen mit
unserer bisherigen Umsatzprognose von -3,6% innerhalb des neuen
Zielkorridors. Entsprechend sehen wir aktuell keinen Anlass, unsere
Top-Line-Schätzungen anzupassen.

Deutliche Margenverbesserung trotz Einmaleffekten: Das adjusted EBIT
verbesserte sich im H1 auf 0,3 Mio. EUR nach -7,6 Mio. EUR im
Vorjahreszeitraum. Wir führen die Verbesserung insbesondere auf die bereits
umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen sowie die zunehmende Nutzung
internationaler Delivery-Strukturen (u.a. in Indien) zurück. Die Entwicklung
bestätigt damit zunehmend unsere Einschätzung, dass die Maßnahmen zur
Anpassung der Kostenbasis greifen und sich die operative Profitabilität auch
bei noch ausbleibender Top-Line-Erholung verbessern kann. Die Differenz zum
berichteten EBIT in Q2 i.H.v. -5,2 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf die von
uns erwarteten Sondereffekte im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung
zurückzuführen (Transaktions- und Beratungskosten), die wir nun auch in
unserer EBIT-Prognose berücksichtigen. Für das Gesamtjahr bestätigte EDAG
die Prognose mit einer adjusted EBIT-Marge von 0-3%.

Fazit: Die Q2-Zahlen haben weiterhin ein gemischtes Bild gezeigt. Einer
weiterhin negativen, aber sequenziell verbesserten Entwicklung im
Automotive-Geschäft steht das anhaltend hohe Wachstum im Defence-Bereich
gegenüber. Die erfolgreiche Kapitalmaßnahme reduziert gleichzeitig den
finanziellen Druck und schafft zusätzlichen Spielraum für die strategische
Transformation. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung bei einem
konstanten Kursziel von 5,50 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7d05ca2a279b73b722da55478117b619

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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