OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann und Great Mountain Partners ...

Bertelsmann und Great Mountain Partners schließen Zusammenführung von BMG und Concord ab (FOTO) Gütersloh / Nashville (ots) - - Musikunternehmen geht am heutigen 1. September an den Start - Freigabe durch Wettbewerbsbehörden erfolgt - Bertelsmann-CEO Thomas Rabe: "Bestätigung unserer Strategie, Kräfte mit Partnern zu bündeln, um Mehrwert zu schaffen." - Vermögensverwalter Apollo stellt als Minderheitsgesellschafter Eigenkapital auf Ebene einer BMG-Tochtergesellschaft bereit Bertelsmann und Great Mountain Partners (GMP) schließen die Zusammenführung ihrer Musikunternehmen BMG und Concord mit Wirkung zum heutigen 1. September 2026 ab. Nachdem die Partner ihren Plan Ende April bekanntgegeben hatten, haben inzwischen alle zuständigen Wettbewerbsbehörden die Transaktion freigegeben. Thomas Rabe, CEO von Bertelsmann, sagt: "Wir freuen uns, dass die Wettbewerbsbehörden die Zusammenführung von BMG und Concord genehmigt haben. Damit ist der Weg frei für eine der größten Transaktionen unserer Unternehmensgeschichte und einen Meilenstein unserer Boost+-Strategie. Nach der Schaffung von Penguin Random House und der Zusammenführung von RTL und Sky Deutschland, ist dies ein weiterer großer Schritt, mit Partnern Kräfte zu bündeln, erheblichen Mehrwert zu schaffen und zugleich unsere weltweiten Inhaltegeschäfte zu stärken." Thomas Coesfeld, Chairman von BMG, vormals CEO von BMG und designierter CEO von Bertelsmann, sagt: "Heute entsteht ein neues, weltweit tätiges Musikunternehmen mit einer starken Marktposition und guten Wachstumschancen. Als global skalierte Plattform ist BMG perfekt positioniert, um von weiteren Investitionen in Talent, Technologie und Musikrechte zu profitieren - insbesondere im Zeitalter von KI. Für die Kreativschaffenden, die unverändert im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns stehen, eröffnet der Zusammenschluss herausragende Möglichkeiten, ihre Werke zu vermarkten." Jon Rotolo, Mitbegründer von GMP, erklärt: "Concord spielt seit zwei Jahrzehnten eine zentrale Rolle in unserer Medienstrategie. Gemeinsam mit BMG und Bertelsmann tragen wir dazu bei, eine globale Musikplattform aufzubauen, die auf dem Erbe großartiger Künstlerinnen, Künstler und Songwriter basiert, aber zugleich auf die nächste Ära von Kreativen und Fans ausgerichtet ist." Bertelsmann wird, wie im April angekündigt, einen Anteil von 67 Prozent am zusammengeführten Unternehmen halten und es voll konsolidieren. Die Eigner von Concord werden 33 Prozent der Anteile übernehmen, die von GMP verwaltet werden. Das neue Unternehmen, das unter dem Namen BMG firmiert, wird im Jahr 2026 einen Pro-Forma-Jahresumsatz von 2,2 Mrd. US-Dollar und ein Operating EBITDA adjusted von 730 Mio. US-Dollar erzielen. Weltweiter Hauptsitz wird Nashville im US-Bundesstaat Tennessee, der europäische Hauptsitz Berlin. In das Board von BMG wird Bertelsmann drei Vertreter entsenden, GMP zwei. Chairman des Boards wird Thomas Coesfeld, CEO wird der bisherige CEO von Concord, Bob Valentine. Im Rahmen des Zusammenschlusses von BMG und Concord sichert sich Bertelsmann Eigenkapital in Höhe von rund 1,1 Mrd. Euro (1,25 Mrd. US-Dollar) durch eine Vereinbarung mit dem Asset Manager Apollo, der eine Minderheitsbeteiligung an einem Teil des Rechteportfolios von BMG erwirbt. Mit dem zusätzlichen Eigenkapital schafft BMG die Grundlage für die künftige Refinanzierung und Ablösung von ausstehenden ABS-Verbindlichkeiten von BMG/Concord. Goldman Sachs unterstützte bei dieser Finanzierung als Financial Advisor. Über Bertelsmann Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Über GMP Great Mountain Partners (GMP) ist ein in New Haven, Connecticut, USA; ansässiger Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 10 Mrd. US-Dollar, der von Alex Thomson und Jon Rotolo gegründet wurde und Concord sowie dessen Vorgängerunternehmen seit 2006 unterstützt. Das Team von GMP besteht aus langjährigen Investoren in der Medien- und Unterhaltungsbranche mit Erfahrungen in den Bereichen Musik, Film und Fernsehen, Live-Events und anderen IP-basierten Vermögenswerten. GMP bringt eine langfristige und lösungsorientierte Denkweise in die Zusammenarbeit mit institutionellen Investoren und der Führungsebene der Portfoliounternehmen ein. Über BMG BMG wurde 2008 gegründet und hat sich dem Ziel verschrieben, das weltweit vertrauenswürdigste und zukunftsorientierteste Musikunternehmen zu schaffen. Seit dem Zusammenschluss mit Concord im Jahr 2026 vereint BMG globale Reichweite, tiefgreifende Expertise, Technologie und starke Partnerschaften, um für Musikschaffende neue Möglichkeiten zu erschließen und zugleich den langfristigen Wert und die kulturelle Bedeutung ihrer Werke zu schützen und zu stärken. Das Repertoire von BMG umfasst Werke weltbekannter Künstler, Songwriterinnen, Komponisten und Dramatikerinnen, darunter will.i.am, Phil Collins, Tina Turner, Lin-Manuel Miranda, Jason Aldean, Jelly Roll, Evanescence, Kylie Minogue, Billie Holiday, Rodgers & Hammerstein, Creedence Clearwater Revival, Tennessee Williams, OneRepublic, Daddy Yankee und Leonard Bernstein. BMG hat seinen Hauptsitz in Nashville und ist mit 18 Niederlassungen weltweit vertreten. Das Unternehmen ist in Privatbesitz und Teil von Bertelsmann, dem internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen. Affiliates von Great Mountain Partners halten eine Minderheitsbeteiligung. Pressekontakt: Bertelsmann SE & Co. KGaA Markus Harbaum Leiter Communications Content Team Pressesprecher Tel.: +49 5241 80-24 66 mailto:markus.harbaum@bertelsmann.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6343876 OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA