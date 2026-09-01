OTS: Eye-Able / Eye-Able stärkt Führungsteam für nächste internationale ...

Eye-Able stärkt Führungsteam für nächste internationale Wachstumsphase: Oliver Berchtold wird CEO (FOTO) Würzburg (ots) - - Ehemaliger SoftwareOne-COO und Vorstand übernimmt Führung zum 1. September 2026 - Harald Holberg verstärkt Eye-Able als Chief Financial Officer (CFO) - Verdreifacht in unter zwei Jahren: Über 5.000 Kunden in über zehn Ländern bilden die Basis für die nächste internationale Wachstumsphase - Gründerteam fokussiert sich weiter auf Produktinnovation und Wachstumsprojekte Eye-Able® (Web Inclusion GmbH), Europas führende und am schnellsten wachsende Plattform für digitale Barrierefreiheit, gibt die Ernennung von Oliver Berchtold zum Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 1. September 2026 bekannt. Gemeinsam mit Harald Holberg, der seit Juli 2026 die Rolle des Chief Financial Officer (CFO) innehat, stellt Eye-Able das Führungsteam für die nächste Wachstumsphase neu auf. Oliver Berchtold war zuletzt als Chief Operating Officer und Vorstandsmitglied bei SoftwareOne tätig, dem börsennotierten Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen. Er kam 2004 zum Unternehmen und hat es über 22 Jahre in verschiedenen Führungsrollen mit aufgebaut. Zuletzt verantwortete er als COO das globale Service- und Delivery-Geschäft mit über 6.000 Mitarbeitenden in mehr als 70 Ländern und führte die Integration mehrerer Zukäufe. Die Verbindung zwischen Berchtold und den Gründern von Eye-Able reicht bereits mehrere Jahre zurück: SoftwareOne und Eye-Able arbeiten seit Langem eng zusammen. Berchtold übernimmt die Führung von Eye-Able zu einem wichtigen Zeitpunkt für die Branche. Seit dem Inkrafttreten des European Accessibility Act (EAA) stehen Unternehmen verstärkt vor der Aufgabe, ihre digitalen Angebote systematisch zu prüfen und dauerhaft barrierefrei zu gestalten. Der Bedarf wächst dabei unabhängig von der Gesetzgebung: In der EU leben laut Europäischer Kommission rund 25% mit einer Behinderung und mit der demografischen Entwicklung steigt die Zahl der Menschen mit eingeschränktem Seh-, Hör- oder Bewegungsvermögen weiter. Regulatorik und Demografie zusammen lassen eine Produktkategorie entstehen, die es vor wenigen Jahren so noch nicht gab. Eye-Able baut sie in Europa maßgeblich mit auf und hat seine Kundenbasis dabei in unter zwei Jahren verdreifacht. Das Unternehmen unterstützt jetzt schon über 5.000 Kunden in über zehn Ländern, darunter Ergo, HypoVereinsbank, Schüco und Tchibo. Bereits heute ist Eye-Able mit eigenen Teams in Frankreich, Italien, Polen, Spanien, den Niederlanden, Großbritannien und den Nordics vertreten und baut von dort aus seine Marktpräsenz weiter aus. Mit Oliver Berchtold als CEO und Harald Holberg als CFO stellt Eye-Able die Weichen für die weitere internationale Expansion. Auch technologisch treibt Eye-Able seine Wachstumsstrategie voran: Das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten seine KI-Initiativen im Bereich Agentic Accessibility Testing weiter ausgebaut und vor Kurzem eine neue Produktlinie auf den Markt gebracht. Mit dem Eye-Able AI Testing Modul lassen sich jetzt deutlich mehr EAA-relevante Prüfschritte automatisiert durchführen, die zuvor nur durch manuelle Prüfung getestet werden konnten. Mit Oliver Berchtold, der bei SoftwareOne bereits ähnliche Initiativen gesteuert hat, soll dieser Bereich künftig noch weiter ausgebaut werden. "Oliver Berchtold kennt Eye-Able, unser Team und unsere Mission seit vielen Jahren. Gleichzeitig bringt er genau die internationale Skalierungserfahrung mit, die wir für die nächste Entwicklungsphase unseres Unternehmens brauchen", sagte Chris Schmidt, Mitbegründer von Eye-Able. "Es ist ein großartiges Gefühl, jemanden mit dieser Erfahrung an unserer Seite zu wissen." "Eye-Able verbindet ein starkes Softwaregeschäft mit einer klaren gesellschaftlichen Mission", sagte Oliver Berchtold. "Die Nachfrage nach digitaler Barrierefreiheit wächst europaweit rasant, gleichzeitig wird unser Alltag immer digitaler und komplexer, und nicht alle werden mitgenommen. Eye-Able ist mit seiner leistungsfähigen Plattform und seinem starken Kundenportfolio in Europa bereits führend. Was in Europa funktioniert, funktioniert auch in den USA, in Asien und überall dort, wo Menschen vom Digitalen ausgeschlossen bleiben. Unser Anspruch ist die globale Marktführerschaft, um noch mehr Menschen zu helfen." Als CFO verantwortet Harald Holberg die Finanzen von Eye-Able und bringt über 20 Jahre CFO-Erfahrung im B2B-Software- und SaaS-Mittelstand mit, davon mehr als zehn Jahre PE-finanziert mit mehreren erfolgreichen Exits, mit Schwerpunkt auf Upscaling und Internationalisierung. "Überzeugt hat mich die Kombination aus einem gesellschaftlich hochrelevanten Thema und einem funktionierenden, wachsenden Geschäftsmodell", sagt Holberg. "Digitale Barrierefreiheit ist Pflicht und Marktchance zugleich. Genau diese Verbindung von Purpose und wirtschaftlichem Erfolg will ich mitgestalten." Auch bei den Investoren von Eye-Able wird die Personalie als konsequenter nächster Schritt der Wachstumsstrategie gewertet. "Eye-Able hat sich in den vergangenen Jahren von einem ambitionierten Start-up zu einem international erfolgreichen Softwareunternehmen entwickelt", sagte Dieter Schlosser, Co-Founder von 5I Ventures, Investor und Board Member bei Eye-Able. "Mit der Erweiterung des Führungsteams schafft das Unternehmen die strukturellen Voraussetzungen, um diesen Wachstumskurs fortzusetzen und seine Marktposition in Europa weiter auszubauen." Julian Mattes, Partner bei Yttrium, Investor und Board Member bei Eye-Able, ergänzte: "Der European Accessibility Act schafft einen Markt, der gerade erst entsteht, und Eye-Able ist hervorragend positioniert, ihn zu gewinnen. Mit Oliver Berchtold heben wir Eye-Able auf die nächste S-Kurve: mehr Märkte, mehr Barrierefreiheit, mehr Eye-Able." Über Eye-Able ® Eye-Able® ist Europas führende Softwareplattform für digitale Barrierefreiheit und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die digitale Welt für alle zugänglich zu machen. Mit Lösungen für Audits, Überwachung, Assistenz, Sprachvereinfachung und -übersetzung hilft Eye-Able Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen dabei, ihre digitalen Angebote barrierefrei zu gestalten und die Anforderungen von EAA, BFSG und WCAG zu erfüllen. Bereits über 5.000 Kunden in über zehn Ländern vertrauen auf Eye-Able, darunter Ergo, HypoVereinsbank, Schüco, Tchibo, Panini und Playmobil. Eye-Able wurde in Würzburg gegründet und beschäftigt Teams in ganz Deutschland und Europa. Erfahren Sie mehr unter eye-able.com. Pressekontakt: Melanie Schlereth Senior Consultant APCO E: mailto:mschlereth@apcoworldwide.com M: +49 172 845 3621 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183241/6343610 OTS: Eye-Able