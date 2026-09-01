OTS: Körber AG / Körber erreicht Platin bei EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating ...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen
    Körber erreicht Platin bei EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating 2026 (FOTO)
Hamburg (ots) - Mit der vierten EcoVadis-Bewertung in Folge hat sich Körber
erneut verbessert und nach Gold im Vorjahr nun Platin erreicht. Damit zählt der
internationale Technologiekonzern zu den besten ein Prozent aller weltweit
bewerteten Unternehmen.

Körber wurde im Rahmen einer freiwilligen EcoVadis-Bewertung 2026 mit der
Platin-Medaille für seine Nachhaltigkeitsleistung ausgezeichnet. Mit dem Sprung
von Gold auf Platin unterstreicht der weltweit tätige Technologiekonzern seine
kontinuierliche Weiterentwicklung im Nachhaltigkeitsmanagement. Sowohl im
Gesamtscore als auch in allen vier bewerteten Einzelkategorien gehört Körber zu
den besten ein Prozent der bewerteten Unternehmen.

"Die Platin-Auszeichnung ist ein großartiger gemeinsamer Erfolg vieler Teams bei
Körber weltweit. Sie zeigt, mit wie viel Engagement, Verantwortung und Ausdauer
Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen vorangebracht wird. Dass wir uns nach Gold
im vergangenen Jahr nun noch einmal auf Platin steigern konnten, macht diese
Anerkennung besonders wertvoll. Sie bestätigt unseren Anspruch, Nachhaltigkeit
konsequent in unserem Geschäft zu verankern und ihre Wirkung messbar zu machen",
sagt Michaela Thiel, Head of Sustainability bei Körber.

EcoVadis ist eine der weltweit führenden Plattformen für Nachhaltigkeitsratings
und bewertet Unternehmen in den Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte,
Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Mit dem Platin-Status bestätigt Körber
seine Position als verantwortungsbewusst handelndes Unternehmen mit hohen
Standards in allen wesentlichen Nachhaltigkeitsdimensionen. Gleichzeitig gewinnt
das Rating auch für Kunden und Geschäftspartner weiter an Bedeutung, da hohe
Nachhaltigkeitsstandards in Ausschreibungen und Lieferketten zunehmend
vorausgesetzt werden.

Die im EcoVadis-Rating bestätigten Fortschritte spiegeln sich auch in den
aktuellen Entwicklungen der drei ESG-Dimensionen Umwelt, Soziales und
verantwortungsvolle Unternehmensführung wider, die auch im Körber
Nachhaltigkeitsbericht 2025
(https://www.koerber.com/de/ueber-uns/nachhaltigkeit/2025) dokumentiert sind:

1. Umwelt : Körber hat seine Treibhausgasemissionen über die Scopes 1, 2 und 3
   hinweg im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 um 14 Prozent reduziert. Zudem hat
   das Unternehmen 2025 erstmals den CO2e-Fußabdruck aller an Kunden
   ausgelieferten Maschinen im Geschäftsfeld Technologies berechnet. Damit
   schafft Körber mehr Transparenz über die materialbasierten Emissionen seiner
   Produkte und eine wichtige Grundlage für künftige Verbesserungen. Mit der
   Einführung der Salesforce Net Zero Cloud wurde außerdem die Datengrundlage
   für die Erfassung und Auswertung von Nachhaltigkeitskennzahlen weiter
   gestärkt. Diese Fortschritte unterstützen Körber, sein 'Net Zero'-Ziel
   entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis 2040 zu erreichen.
2. Soziales : Auch im sozialen Bereich hat Körber seine Verantwortung weiter
   ausgebaut. Gemeinsam mit Lieferanten wurden 2025 insgesamt 314
   Entwicklungspläne zur Verringerung von Menschenrechts- und ESG-Risiken
   aufgesetzt, 83 davon bereits erfolgreich abgeschlossen. Ergänzend stärkt eine
   neue konzernweite Richtlinie zu Gesundheit und Arbeitssicherheit an unseren
   Standorten sichere und gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen weltweit.
3. Governance: Im Bereich verantwortungsvolle Unternehmensführung hat Körber
   seine Maßnahmen zur Cyber-Sicherheit weiter gestärkt. Mehr als 90 Prozent der
   IT-Infrastruktur werden rund um die Uhr vom Cyber Defense Center überwacht,
   geschäftskritische Bereiche sind vollständig eingeschlossen. So können
   Bedrohungen früh erkannt, Vorfälle schnell eingedämmt und Risiken nachhaltig
   reduziert werden. Zusätzlich wurde Körber 2026 erneut mit Platin im
   CyberVadis-Rating (https://www.koerber.com/de/ueber-uns/news-und-presse/cyber
   vadis-platin-rating-2026) ausgezeichnet - ein weiterer Beleg für hohe
   Standards in Informationssicherheit und Cyberresilienz.

"Die Platin-Auszeichnung durch EcoVadis ist für Körber weit mehr als ein
externes Gütesiegel. Sie unterstreicht, dass Nachhaltigkeit im Unternehmen
strategisch verankert ist und im täglichen Handeln unserer Teams weltweit
konkret umgesetzt wird", betont Michaela Thiel.

Über Körber

Körber ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern für intelligente Produktions-
und Supply-Chain-Lösungen. Als zuverlässiger Innovationspartner setzt Körber
unternehmerisches Denken in Erfolg für seine Kunden um und bietet führende
Technologien, die den nächsten Schritt ermöglichen - von der
End-to-End-Pharmaproduktion, über moderne Supply-Chain-Lösungen bis hin zu
Hightech-Maschinen und -Prozessanlagen. Körber verbindet fundiertes Fachwissen
mit integrierter Hardware und Software sowie digitalen Serviceleistungen, um
Kunden dabei zu helfen, den nächsten Schritt zu gehen.

Weitere Informationen unter https://www.koerber.com/en/

Pressekontakt:

Jörg Hermes
Head of Public Relations & Public Affairs
T +49 40 21107 236
mailto:joerg.hermes@koerber.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71329/6343457
OTS:               Körber AG
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
P
Platinpreis

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 31.08.2026
Dax rutscht nach Rekordhoch ab, zinssensible Aktien schwächelngestern, 15:50 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegen30. Aug. · Acatis
Stock Exchange
Dax Tagesrückblick 28.08.2026
Warsh-Rede beschert Dax Rekord – Paypal-Kurs sackt ab28. Aug. · onvista
Das Logo des Dax.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegen30. Aug. · Acatis
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktie29. Aug. · onvista
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht28. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen