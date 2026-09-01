Palästinenser: Mindestens vier Tote bei israelischen Angriffen in Gaza

Kairo, 01. ⁠Sep (Reuters) - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind am Dienstag nach Angaben von Palästinenservertretern mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, darunter drei Kinder. Augenzeugen zufolge feuerten israelische Kampfflugzeuge mindestens zwölf Raketen auf das Gebiet Katiba im ‌Westen von Gaza-Stadt ab, in dem sich viele vertriebene Familien aufhalten. Bei dem ungewöhnlich heftigen Bombardement seien drei Menschen – zwei Kinder und ⁠eine Frau – ⁠getötet und mehrere weitere verletzt worden, erklärten Sanitäter. Das israelische Militär teilte mit, es habe mehrere Ziele im Gazastreifen angegriffen, um Bedrohungen für die eigenen Sicherheitskräfte auszuschalten.

Die von der radikal-islamischen Hamas geführte Regierung im Gazastreifen schilderte den Hergang anders: Eine israelische Spezialeinheit sei bei ‌einem Einsatzversuch in Gaza-Stadt entdeckt worden, erklärte ‌Medienbüro-Direktor Ismail al-Thawabta. Daraufhin habe Israel schwere Luftangriffe mit mehr als zehn Kampfflugzeugen geflogen.

Wie Sanitäter weiter berichteten, wurde bei einem anderen Vorfall im zentralen ⁠Gazastreifen ein Mädchen getötet worden. Israelische Truppen hätten östlich von Deir al-Balah ‌das Feuer eröffnet. Dabei habe es ⁠auch Verletzte gegeben.

Eine von den USA unterstützte Waffenruhe hatte im Oktober 2025 die schweren Kämpfe im Gazastreifen gestoppt. Israelische Luftangriffe endeten damit jedoch nicht. Das Militär will mit solchen Einsätzen ‌nach eigenen Angaben Angriffe der Hamas ⁠und anderer militanter Gruppen vereiteln. ⁠Die Hamas wirft Israel hingegen vor, die Waffenruhe zu verletzen und Bemühungen um einen umfassenderen US-Plan für ein Ende des Krieges zu untergraben. Dieser Plan sieht einen weiteren israelischen Truppenabzug aus Gaza sowie die Entwaffnung der Hamas vor.

Den Behörden in Gaza zufolge sind seit Beginn der Feuerpause mehr als 1300 Palästinenser getötet worden. Auf israelischer Seite fielen nach Militärangaben vier Soldaten.

(Bericht von Nidal al-Mughrabi, geschrieben von ⁠Elke Ahlswede, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)