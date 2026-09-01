Partners Group bekommt neue Doppelspitze - Gewinn sinkt im Halbjahr

Zürich, ⁠01. Sep (Reuters) - Beim Finanzinvestor Partners Group kommt es zu einem Wechsel an der Führungsspitze. Der bisherige Chef David Layton gibt sein Amt zum 1. Januar ‌2027 ab und wird neuer Investmentchef (CIO), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Seine Nachfolge treten Roberto ⁠Cagnati ⁠und Juri Jenkner als Co-Konzernchefs an. Beide Manager sind bereits seit 2004 für Partners Group tätig. Layton, der den Konzern seit 2019 zunächst als Co-Chef und seit 2021 allein führte, ‌soll sich künftig ausschließlich auf das ‌Investmentgeschäft konzentrieren.

Im ersten Halbjahr verzeichnete Partners Group einen Gewinnrückgang. Der Überschuss sank um 13 Prozent auf ⁠502 Millionen Franken. Belastet wurde das Ergebnis von einem ‌Einbruch bei den erfolgsabhängigen ⁠Gebühren um 39 Prozent auf 216 Millionen Franken. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte der Finanzinvestor aus Zug seine Wachstumsaussichten. So stellte ‌Partners Group weiterhin eine ⁠Brutto-Kundennachfrage von 26 bis ⁠32 Milliarden Dollar in Aussicht. Im ersten Halbjahr 2026 warb die Gesellschaft Angaben von Mitte Juli zufolge bei ihren Kunden rekordhohe 16 Milliarden Dollar an neuen Geldern ein. Insgesamt verwaltete Partners Group zur Jahresmitte 186 Milliarden Dollar.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)