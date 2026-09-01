Partners Group bekommt neue Doppelspitze - Gewinn sinkt im Halbjahr

Zürich, 01. Sep (Reuters) - ⁠Bei dem mit Fondsabzügen von Kleinanlegern kämpfenden Finanzinvestor Partners Group kommt es zu einem Wechsel an der Firmenspitze. Der seit 2019 amtierende bisherige Chef David Layton gibt sein Amt zum 1. Januar 2027 ab und wird neuer Investmentchef (CIO), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Seine Nachfolge treten Roberto Cagnati und ‌Juri Jenkner als Co-Konzernchefs an. Beide Manager sind bereits seit 2004 für Partners Group tätig. "Während wir unser Unternehmen darauf vorbereiten, im nächsten Zyklus und in einer Ära des Wandels an ⁠Fahrt aufzunehmen, sind ⁠wir stolz, Roberto und Juri als unsere neuen Co-CEOs vorzustellen", erklärte Verwaltungsratspräsident Steffen Meister.

Im ersten Halbjahr verzeichnete Partners Group einen Gewinnrückgang um 13 Prozent auf 502 Millionen Franken und schnitt damit etwas schlechter ab als von Analysten erwartet. Belastet wurde das Ergebnis von einem Einbruch bei den erfolgsabhängigen Gebühren um 39 Prozent auf 216 Millionen Franken. Partners Group nahm auch die Prognose leicht ‌zurück und erwartet nun, dass die erfolgsabhängigen Gebühren im Gesamtjahr ‌2026 rund 20 bis 25 Prozent der Gesamterträge erreichen dürften. Einige Verkäufe von Anlagen dürften sich ins kommende Jahr verschieben, begründete das Unternehmen die Senkung.

An der Börse sackten die Aktien von Partners Group im Morgenhandel ⁠um 7,9 Prozent ab. "Partners Group kann sich kurzfristig dem herausfordernden Marktumfeld nicht entziehen", erklärte Daniel Bosshard, ‌Analyst der Luzerner Kantonalbank. Während die Nachfrage nach ⁠Privatmarktanlagen bei institutionellen Investoren intakt sei, agierten Privatanleger deutlich nervöser und zögen immer noch Gelder aus diesen Vehikeln ab.

Anfang Juni sah sich Partners Group gezwungen, die Rücknahme von Anteilen eines milliardenschweren "Evergreen"-Fonds zu begrenzen, weil sonst Notverkäufe der zugrunde liegenden Investitionen gedroht hätten. Die ‌Ankündigung löste bei Partners Group, deren Aktien im ⁠Schweizer Leitindex SMI notiert sind, einen Kurssturz ⁠aus. Investoren setzten ein Fragezeichen hinter die mittelfristigen Wachstumsaussichten der Gesellschaft. Vor allem Privatkunden wollen sich zunehmend von außerbörslichen Anlagen trennen, indem sie Anteile an die Fondsanbieter zurückgeben. Diese reagieren oft schneller auf Unsicherheiten als Profi-Anleger wie Pensionskassen, Versicherer oder Staatsfonds, die wichtigste Kundengruppe der Branche.

Partners Group bekräftigte indes erneut die Wachstumsaussichten. Für das Gesamtjahr 2026 stellte die Private-Equity-Gesellschaft weiterhin eine Brutto-Kundennachfrage von 26 bis 32 Milliarden Dollar in Aussicht. Im ersten Halbjahr 2026 warb die Firma Angaben von Mitte Juli zufolge bei ihren Kunden rekordhohe 16 Milliarden Dollar an neuen Geldern ⁠ein. Insgesamt verwaltete Partners Group zur Jahresmitte 186 Milliarden Dollar.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)