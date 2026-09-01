Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Milliardendefiziten der Pflegekasse

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Milliardendefiziten der Pflegekasse:

"Carsten Linnemann, der neue Gesundheitsminister, steht vor der größten Herausforderung seines bisherigen Politikerlebens. Damit das System bezahlbar bleibt, muss er kurzfristig Geld in die Pflege pumpen. Diesem ersten Schritt aber muss dann eine Reform folgen, die auch die Bundesländer in die Verantwortung nimmt. Sie sind gesetzlich verpflichtet, eine ausreichende und leistungsfähige Pflegeinfrastruktur aufzubauen und zu erhalten. Bisher allerdings tragen die Kosten für Investitionen und die Ausbildung von Personal zu großen Teilen die Bewohner von Pflegeheimen - ein Unding, das Betroffene wie Angehörige zu Recht empört."/yyzz/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Schifffahrts-Route
Erneut Tanker in Straße von Hormus angegriffen30. Aug. · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegen30. Aug. · Acatis
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktie29. Aug. · onvista
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht28. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen