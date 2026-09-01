Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Drohnenangriff

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Drohnenangriff:

"Der Drohnenangriff hätte, wäre er geglückt, auf dem Leipziger Flughafen ein Inferno ausgelöst. Diese Attacke ist die bislang schärfste Prüfung von Deutschlands Selbstbehauptungswillen und Wehrhaftigkeit, seit Putin mit seinem "hybriden" Krieg gegen den größten Unterstützer der Ukraine begann. Wie Berlin auf den Angriff reagieren wird, will der Kanzler in den nächsten Tagen bekannt machen, es gebe dazu schon "eine weitgehende Einigung in der Bundesregierung". "Weitgehend" heißt allerdings, dass es keine vollständige Einigkeit über die zu ergreifenden Maßnahmen und Sanktionen gab beziehungsweise gibt. Das hätte der Kanzler nicht unbedingt öffentlich machen müssen, Moskau hört schließlich mit."/yyzz/DP/he

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