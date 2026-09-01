Pressestimme: 'Handelsblatt' zur steigenden Inflation

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur steigenden Inflation:

"In der Euro-Zone wird die Inflation vor allem von äußeren Faktoren getrieben: der Energiekrise, dem Extremwetter, auch staatlichen Eingriffen in verschiedene Preise. Die aktuellen Teuerungsraten sind damit vor allem der Anfälligkeit der Euro-Wirtschaft geschuldet und leider nicht Ausdruck wirtschaftlicher Stärke. In den Vereinigten Staaten boomen Arbeitsmarkt und Wirtschaft, die Unternehmen schreiben Rekordgewinne und investieren atemberaubende Summen in Künstliche Intelligenz - ein wesentlicher Inflationstreiber. Mehrere Fed-Notenbanker wollen deshalb die Zinsen erhöhen. Anders als in der Euro-Zone ist aber völlig unklar, ob sie sich damit durchsetzen."/yyzz/DP/stw