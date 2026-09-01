Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Ost-Wahlkampf von Friedrich Merz

dpa-AFX · Uhr
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OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Ost-Wahlkampf von Friedrich Merz":

Während Tausende zu den Familienfesten der AfD in Sachsen-Anhalt strömen sind die Parteien der Mitte auf dem Rückzug. Das, was Wahlkampf eigentlich sein sollte - Stimmung auf Marktplätzen mit Blut-Schweiß-Tränen-Reden - findet eher nicht statt. Das ist bitter. Olaf Scholz wurde als Kanzler im Brandenburger Landtagswahlkampf einst wegen seiner Ukraine-Politik ausgebuht und beschimpft. Der damalige Kanzler brüllte damals ganz entgegen seiner Natur mit seinen Argumenten zurück und verteidigte seinen Kurs. Den einen oder anderen auf dem Marktplatz wird das damals beeindruckt haben. Die Wahlkämpfer von CDU, SPD, Grünen und Linken kämpfen bis zum letzten Tag im Nahkontakt. Sie verdienen mehr Unterstützung aus Berlin."/yyzz/DP/he

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