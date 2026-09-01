Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zum Iran-Krieg

dpa-AFX · Uhr
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STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zum Iran-Krieg:

"Die Geschwindigkeit und Härte, mit der die Revolutionsgarden auf den US-Angriff reagiert haben, senden eine klare Botschaft an Washington und die alliierten Golfstaaten: Wir können den Preis für jeden amerikanischen Vorstoß schmerzhaft in die Höhe treiben. Wenn die Vernunft nicht bald den Weg zurück an den Verhandlungstisch diktiert, droht der Nahe Osten in einen unkontrollierbaren Flächenbrand zu stürzen. Und der würde auch uns noch härter treffen, als es heute schon der Fall ist."/yyzz/DP/stw

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