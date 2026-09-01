Rekord bei Teilzeit - Industrie verliert Vollzeitstellen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX
onvista bei Google bevorzugen

Arbeitsmarkt

Nürnberg (dpa) - Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten in Deutschland hat einer Berechnung zufolge im zweiten Quartal ein Rekordhoch erreicht. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten sank hingegen, wie eine Auswertung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg ergab.

Demnach stieg die Teilzeitquote im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozentpunkte und lag damit bei einem Höchstwert von mehr als 40 Prozent. Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten nahm im Vergleich um 0,5 Prozent auf 16,936 Millionen zu, die der Vollzeitbeschäftigten ging um 0,9 Prozent auf 25,138 Millionen zurück.

Teilzeitbeschäftigte arbeiten mehr

Ursache dafür ist laut dem IAB der Beschäftigungszuwachs in Branchen mit einem hohen Teilzeitanteil wie dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie Erziehung und Unterricht. In Branchen mit einem hohen Vollzeitanteil wie der Industrie geht die Beschäftigung dagegen zurück.

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland sank der Berechnung zufolge im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,5 Prozent und lag bei 45,688 Millionen. Die Wochenarbeitszeit blieb bei den Vollzeitbeschäftigten im zweiten Quartal mit 38,32 Stunden konstant. Bei den Teilzeitbeschäftigten erhöhte sich diese leicht auf 18,88 Stunden.

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 31.08.2026
Marvell enttäuscht – Nvidia-Kursziel bei über 500 Dollargestern, 10:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
KI-Infrastruktur-Aktie
Nvidia: Das 515-Dollar-Kursziel ist nicht völlig verrücktgestern, 15:22 Uhr · onvista
Der Kursverlauf von Nvidia auf einem Smartphone
Dax Tagesrückblick 31.08.2026
Dax rutscht nach Rekordhoch ab, zinssensible Aktien schwächelngestern, 15:50 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Kolumne von Heiko Böhmer
Berkshire: Buffett ist weg, sein Stil bleibt30. Aug. · Heiko Böhmer
Berkshire: Buffett ist weg, sein Stil bleibt
18 neue Satelliten
Weltraumfirma OHB kriegt Milliardenauftrag - Aktie springt angestern, 11:11 Uhr · dpa-AFX
Ein Raketenstart von SpaceX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegen30. Aug. · Acatis
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktie29. Aug. · onvista
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht28. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen