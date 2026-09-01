Rheinmetall buhlt in den USA um Panzer-Projekt - Prototyp ausgeliefert

Der Rüstungskonzern Rheinmetall treibt in den USA die Bewerbung um den Milliardenauftrag für ein Nachfolgemodell des Schützenpanzers M2 Bradley voran. Die US-Tochter American Rheinmetall habe den ersten Prototyp des Kampfpanzers Lynx XM30 an die US-Armee ausgeliefert, teilte Rheinmetall am Dienstag mit. Sieben weitere Prototypen sollen folgen.
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