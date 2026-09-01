Rüstungskonzern

Rheinmetall buhlt in den USA um Panzer-Projekt - Prototyp ausgeliefert

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Rüstung
Artikel teilen:
Quelle: Karolis Kavolelis/Shutterstock.com
onvista bei Google bevorzugen

Der Rüstungskonzern Rheinmetall treibt in den USA die Bewerbung um den Milliardenauftrag für ein Nachfolgemodell des Schützenpanzers M2 Bradley voran. Die ‌US-Tochter American Rheinmetall habe den ersten Prototyp des Kampfpanzers Lynx XM30 an die US-Armee ausgeliefert, ⁠teilte ⁠Rheinmetall am Dienstag mit. Sieben weitere Prototypen sollen folgen.

Weiterlesen mit onvista Plus

Dein Vorsprung an der Börse

Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
  • Trading-Setups & Investmentideen
  • Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
7 Tage kostenlos testen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
Lockheed Martin

Das könnte dich auch interessieren

18 neue Satelliten
Weltraumfirma OHB kriegt Milliardenauftrag - Aktie springt angestern, 11:11 Uhr · dpa-AFX
Ein Raketenstart von SpaceX
Chef der US-Notenbank spricht um 16 Uhr
Dax vor Warsh-Rede noch unter Rekordhoch28. Aug. · dpa-AFX
Dax Logo
Aktie deutlich im Plus
Raumfahrtkonzern OHB erhält Auftrag für 18 Satellitenplattformengestern, 07:26 Uhr · dpa-AFX
Raumfahrtkonzern OHB erhält Auftrag für 18 Satellitenplattformen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegen30. Aug. · Acatis
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktie29. Aug. · onvista
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht28. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen