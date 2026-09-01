ROUNDUP 2/Iran: Vergeltung nach US-Angriff gestartet

(Aktualisierung: Angriffe auf US-Stützpunkte in Jordanien)

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat eigenen Angaben zufolge nach dem US-Angriff auf Stellungen in seinem Land eine Vergeltungsaktion gestartet. Die iranischen Revolutionsgarden teilten in einer von mehreren Staatsmedien veröffentlichten Erklärung mit, die Antwort auf den US-Angriff habe begonnen. Demnach sollten US-Stützpunkte mit Raketen und Drohnen beschossen werden, wie unter anderem die regierungsnahe Nachrichtenagentur Mehr meldete. Mehrere Staatsmedien berichteten, Ziel der Angriffe seien erneut US-Stützpunkte in Jordanien gewesen. Aus Jordanien gab es dazu zunächst keine Reaktion.

Die USA hatten zuvor mitgeteilt, neue Angriffe gegen den Iran gestartet zu haben. Diese seien eine Reaktion auf die jüngsten Angriffsversuche der iranischen Revolutionsgarden gegen die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus und gegen in der Region stationierte US-Soldaten.

Die iranischen Staatsmedien berichteten weiter, es seien von den US-Militärbasen in Jordanien Explosionen zu hören gewesen. Reporter des Senders Al Jazeera berichteten, es seien Raketen abgefangen worden.

In der Erklärung der Revolutionsgarden hieß es weiter, die USA hätten mehrere Orte bombardiert, darunter auch zivile Gebiete. Durch diese Angriffe würde die Blockade der Straße von Hormus durch den Iran verschärft werden.

Zuvor hatten der Generalstab der iranischen Streitkräfte und das militärische Hauptquartier Chatam al-Anbija mitgeteilt, dem Feind würden vernichtende Schläge versetzt; je mehr Chaos die USA in der Region anrichteten, desto schwerere Verluste würden sie erleiden. Auch die iranischen Revolutionsgarden drohten den USA eine harte Bestrafung an. Das zentrale Hauptquartier Chatam al-Anbija übernimmt in Kriegszeiten das Kommando im iranischen Generalstab.

Iran: Hochzeitsfeier getroffen

Iranische Staatsmedien berichteten über Explosionen in mehreren Regionen des Landes. Davon betroffen sein sollen die Insel Gheschm und die Großstadt Bandar Abbas an der Straße von Hormus sowie weiter im Osten der Raum Konarak sowie die Hafenstadt Tschabahar. Darüber hinaus wurden Explosionen von der im Persischen Golf liegenden Insel Lavan gemeldet.

Medienberichten zufolge kamen durch einen Angriff auf eine Hochzeitsfeier im Raum Sirik vier Menschen ums Leben, darunter ein vierjähriges Kind. Mehr als 50 seien verletzt worden, berichtete unter anderem der staatliche iranische Rundfunk unter Berufung auf Mitarbeiter der Rettungsteams. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden.

Am Wochenende war der Konflikt erstmals seit Wochen am Persischen Golf mit gegenseitigen Angriffen wieder militärisch eskaliert. US-Streitkräfte hatten wieder Ziele im Iran angegriffen, der Iran reagierte mit Beschuss auf zwei Stützpunkte des US-Militärs in Jordanien./hme/DP/he