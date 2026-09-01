ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung hellt sich etwas weniger auf als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im August nicht ganz so stark aufgehellt wie erwartet. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg um 0,8 Punkte auf 52,7 Punkte, wie S&P Global am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung waren 52,8 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung dieser Erstschätzung gerechnet. Der Wert liegt weiter über der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert.

Die Stimmungsdaten liefern die "bislang deutlichsten Anzeichen dafür, dass die Eurozone-Industrie sowohl den Ölpreisschock als auch die durch den Krieg im Nahen Osten verursachten Versorgungsengpässe überwunden hat", kommentierte S&P-Experte Joe Hayes. "Die verstärkten Auftragszuwächse, die teilweise auf eine Erholung der Exportnachfrage zurückzuführen sind, dürften dem Aufschwung weiteren Auftrieb verleihen."

Deutschland hat im Juli die mit Abstand beste Stimmung in den Industriebetrieben unter den vier größten Volkswirtschaften. Hier wurde die erste Schätzung zudem überraschend nach oben korrigiert. Für Frankreich wurde der Stimmungsindikator hingegen leicht nach unten korrigiert. In den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone lagen die Stimmungsindikatoren jeweils über der Wachstumsschwelle.

In Italien und Spanien fielen die Indikatoren hingegen überraschend schwach aus. In beiden Ländern rutschten die Werte jeweils unter die Expansionsschwelle. Vor allem in den italienischen Industriebetrieben hat sich die Stimmung deutlich eingetrübt. In beiden Ländern werden jeweils keine Erstschätzungen veröffentlicht.

Die Daten im Überblick:

Region/Index August Prognose Vorläufig Vormonat EURORAUM Industrie 52,7 52,8 52,8 51,9 DEUTSCHLAND Industrie 54,3 54,1 54,1 52,2 FRANKREICH Industrie 51,1 51,5 51,5 49,8 ITALIEN Industrie 49,6 51,5 --- 51,3 SPANIEN Industrie 49,5 50,5 --- 50,2

(in Punkten)

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