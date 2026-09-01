Basel, 01. ⁠Sep (Reuters) - Die Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter hat sich enttäuscht über die Entscheidung einer parlamentarischen Kommission gezeigt, die vorgeschlagenen strengeren Kapitalregeln für die Großbank UBS abzumildern. Der Schritt entspreche nicht der Haltung der Regierung, sagte ‌Keller-Sutter am Dienstag vor Journalisten in Basel. "Das ist keine Verbesserung der Situation, ganz im Gegenteil", erklärte sie.

Eine Kommission des Ständerats hatte ⁠am Montag ⁠vorgeschlagen, dass die UBS ihre ausländischen Tochtergesellschaften mit 50 Prozent hartem Kernkapital (CET1) unterlegen muss. Die Regierung fordert dagegen eine Unterlegung mit 100 Prozent. Nach dem Plan der Kommission soll die UBS das harte Kernkapital auf dem aktuellen Niveau belassen können und stattdessen mehr ‌der für die Bank günstigeren sogenannten AT1-Anleihen ‌halten.

Keller-Sutter zufolge sähen Experten der Schweizerischen Nationalbank und der Finanzmarktaufsicht Finma in dem Vorschlag der Kommission eine Quelle für rechtliche Unsicherheit, zudem sei ⁠er nicht wirklich praxistauglich. Sie werde sich weiterhin für strengere Anforderungen ‌einsetzen. Die neuen Bankenregeln müssen nun ⁠im Ständerat sowie anschließend in der grossen Kammer, dem Nationalrat, debattiert werden. Dort könnte die UBS auf größeren Widerstand stoßen. Keller-Sutter erklärte zudem, es könnte auch noch zu einer ‌Volksabstimmung in der Frage kommen. Es ⁠sei noch zu früh zu ⁠sagen, ob sie in anderen Bereichen die Kapitalanforderungen verschärfen werde, wenn sich der Vorschlag der Kommission bei den ausländischen Tochtergesellschaften durchsetze.

Die UBS hatte 2023 den in Schieflage geratenen Rivalen Credit Suisse in einer von der Regierung orchestrierten Rettungsaktion übernommen. Keller-Sutter dringt seither auf schärfere Vorschriften, um die Steuerzahler zu schützen und das Risiko eines weiteren Bankenkollapses abzuwenden.

(Bericht von Marleen Käsebier; bearbeitet von Oliver ⁠Hirt. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)