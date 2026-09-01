September startet schwach

Markus Koch · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

► Meine Trades. Direkter Austausch. 👉 https://bit.ly/mehrinsights *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum

Die Wall Street startet schwächer in den September, und der Hauptbelastungsfaktor sind erneut die steigenden Renditen am globalen Anleihemarkt. Die Renditen ziehen in den USA, Europa und Japan an, während Brent nach neuen Zwischenfällen in der Straße von Hormus auf rund 92 US-Dollar steigt. Zwei Supertanker wurden dort von unbekannten Projektilen getroffen, was die Inflationssorgen zusätzlich anfacht. Entsprechend liegen S&P 500, Dow und Nasdaq vorbörslich im Minus, während Tech und Halbleiter besonders unter Druck stehen. Gleichzeitig wird für die Fed-Sitzung am 16. September inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von rund 66 Prozent für eine Zinserhöhung eingepreist. Der Markt wartet heute vor allem auf den ISM-Index der Industrie und die JOLTS-Daten, wobei besonders die Preiskomponente des ISM wichtig ist: Jede weitere Entspannung bei der Inflation dürfte positiv aufgenommen werden. Geopolitisch bleibt die Lage angespannt, auch wenn Irans Präsident in den vergangenen zwei Tagen erneut ausdrücklich eine Rückkehr zu einer Vereinbarung mit den USA ins Spiel gebracht hat. Im KI-Sektor bleibt der Kapitalbedarf enorm: SB Energy weist in seinem Börsenprospekt zwar einen Auftragsbestand von 8,8 Gigawatt im Wert von rund 439 Milliarden US-Dollar aus, allerdings entfallen davon 8 Gigawatt auf nur ein Großprojekt für OpenAI, während bisher lediglich 0,8 Gigawatt Stromversorgung vertraglich gesichert sind. Zusätzlich unterstreicht ein 35-Milliarden-US-Dollar-Clouddeal von Anthropic mit Lambda erneut die zunehmend zirkuläre Finanzierung des KI-Booms.

*Werbung

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
U
US Tech 100
N
NASDAQ 100
Dow
NASDAQ
SP GROUP

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 31.08.2026
Marvell enttäuscht – Nvidia-Kursziel bei über 500 Dollargestern, 10:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Börse am Morgen 01.09.2026
Dax sinkt weiter ab - kurzfristiger Trend gefährdetheute, 07:50 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Vorbörse 01.09.2026
Dax dürfte schwächer eröffnen - Ölpreise bleiben Belastungheute, 06:16 Uhr · onvista
Dax dürfte schwächer eröffnen - Ölpreise bleiben Belastung
Vorbörse 31.08.2026
Ölpreise und Zinsen belasten Dax nur leichtgestern, 06:02 Uhr · onvista
Ölpreise und Zinsen belasten Dax nur leicht
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegen30. Aug. · Acatis
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktie29. Aug. · onvista
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht28. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen