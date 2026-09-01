Sprengvorrichtung an Umspannwerk gefunden

TURNOW-PREILACK (dpa-AFX) - Am Umspannwerk in Turnow-Preilack in Brandenburg unweit des Kraftwerks Jänschwalde sind nach dpa-Informationen Sprengvorrichtungen gefunden worden. Die Polizei teilte mit, es sei mögliche Sachbeschädigung an einer Leitung festgestellt worden, Entschärfer seien vor Ort und es bestehe keine Gefahr. Zuvor berichtete die "Märkische Allgemeine"./vr/DP/stk