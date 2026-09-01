Staatssekretär: Russische Schattenflotte als Reaktion auf Leipzig-Vorfall im Blick

Wicklow, 01. Sep (Reuters) - ⁠Nach dem versuchten Drohnenanschlag auf den Leipziger Flughafen rückt für eine Gegenreaktion die russische Schattenflotte immer stärker in den Vordergrund. Am Rande eines informellen Treffens der EU-Verteidigungsminister am Dienstag im irischen Wicklow sagte der parlamentarische Staatssekretär Sebastian Hartmann, es müssten "alle Scheinwerfer auf die Schattenflotte" gerichtet werden. Mit den oft maroden Tankern ‌umgehe Russland internationale Sanktionen und finanziere seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Deutschland hat bislang den versuchten Anschlag nicht Russland zugeordnet, sondern spricht von "fremden Mächten".

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat allerdings angekündigt, in Kürze ⁠die Verantwortlichen für ⁠den Anschlag zu benennen. Diese würden dafür "bezahlen", hatte Merz erklärt. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung wollten Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Außenminister Johann Wadephul (CDU) noch am Dienstag vor die Öffentlichkeit treten und über den Fall informieren. Die Spur führe "mutmaßlich zu einem russischen Geheimdienst", meldete das Blatt unter Berufung auf Sicherheitskreise. Bundeskanzleramt und Bundesinnenministerium lehnten einen Kommentar ab. Das Auswärtige Amt antwortete zunächst nicht auf die Bitte ‌um eine Stellungnahme.

Klar ist, dass es bei einer konkreten Beschuldigung auch ‌Gegenreaktionen geben wird, die aber wiederum vorher innerhalb Europas und auch in der Nato abgestimmt werden müssen. Das informelle Verteidigungsministertreffen und vor allem das ebenfalls am Dienstag laufende Außenministertreffen gelten dafür als Gelegenheit.

Auch die EU-Innenminister der ⁠Ostsee-Anrainerstaaten hatten in der vergangenen Woche über die Schattenflotte gesprochen. Das Vorgehen gegen sie soll bei ‌einem weiteren Treffen festgelegt werden. Die Schiffe fahren gelegentlich ⁠unter falscher Flagge oder wechseln diese häufig, um eine Zuordnung zu erschweren. Die europäischen Staaten gingen bisher unterschiedlich gegen sie vor. Man bewegt sich bei Kontrollen, etwa an Bord, in einer rechtlichen Grauzone. Brisant ist dies auch, weil Russland vermutlich inzwischen auch Sicherheitskräfte auf ‌den Schiffen stationiert hat und sie teils von ⁠Kriegsschiffen begleiten lässt.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament, ⁠Agnes Strack-Zimmermann (FDP), forderte, Russland klar als Drahtzieher des Anschlagsversuchs zu benennen. "Ich glaube, dass das Kind beim Namen genannt werden muss, dass Russland dahintersteckt", sagte sie. Man solle nicht mehr nur von "hybriden Angriffen" sprechen, da es sich um "tatsächliche Angriffe" handele. Die europäischen Partner schauten auf Deutschland und erwarteten Taten statt nur Worte. Als mögliche Reaktionen nannte sie neben einem Vorgehen gegen die Schattenflotte die erneute Prüfung russischer Vermögenswerte und weitere Sanktionen.

Bei dem Vorfall in Leipzig war vor knapp einem Monat offenbar versucht worden, mit Drohnen einen Anschlag auf dem Flughafengelände zu verüben. Neben Drohnen-Teilen wurde ⁠auch Sprengstoff gefunden. In der Nähe stand ein ukrainisches Transportflugzeug vom Typ Antonow.

(Bericht von Markus Wacket, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)