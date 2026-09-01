Strategy: Warum die neue Bitcoin-Runde nur der Anfang ist

Was bewegt die Aktie?

Bitcoin fiel vom Zwischenhoch bei rund 126.000 Dollar um etwa 55 Prozent bis unter 60.000 Dollar. Danach erholte sich der Kurs deutlich. Steigende Risiken am Geldmarkt und der Versuch der US-Regierung, die Zinskurve zu beeinflussen, stützen die Nachfrage nach Bitcoin.

Strategy nutzte die Zwischenzeit vor allem für den Aufbau von Liquidität. Die US-Dollar-Reserve liegt bei mehr als fünf Milliarden Dollar. Weitere liquide Mittel kommen auf etwa 1,6 Milliarden Dollar. Damit verfügt Strategy kurzfristig über 6,6 bis 6,7 Milliarden Dollar.

Diese Reserve sichert die Dividendenstruktur ueber mehrere Jahre. Besonders die STRC-Papiere mit rund zehn bis elf Prozent Dividende brauchen Stabilität. Deshalb priorisierte Strategy zunächst die eigenen Finanzierungsinstrumente, bevor wieder größer in Bitcoin investiert wurde.

Der neue Kauf umfasst rund 4.600 Bitcoin für etwa 370 Millionen Dollar. Im Vergleich zur Cash-Position bleibt das moderat. Die Bilanz umfasst rund 61 Milliarden Dollar Gesamtvermögen, davon etwa 51 Milliarden Dollar Eigenkapital und zehn Milliarden Dollar Fremdkapital. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 127 Milliarden Dollar.

Martins Einschätzung

Strategy bleibt ein Produkt für Bitcoin-affine Anleger, nicht für den normalen Investor. Solange der Net Asset Value deutlich über eins liegt, kann Strategy Aktien ausgeben und damit weitere Bitcoin kaufen. Bitmine gefällt mir als Treasury-Modell noch besser, weil Ethereum-Staking bereits laufende Erträge erzeugt.