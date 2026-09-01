TAGESVORSCHAU: Termine am 1. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 1. September

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung 10:30 CHN: Nio, Q2-Zahlen 11:00 DEU: Hapag Lloyd, Online-Veranstaltung zu aktuellen Neuigkeiten 12:45 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen 22:00 USA: Paolo Alto Networks, Q4-Zahlen 22:05 USA: Dell Technologies, Q2-Zahlen SGP/HKG: Shein, voraussichtlich Börsengang in Hongkong TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Investitionen Q2/26 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 7/26 08:00 RUS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 7/26 08:30 HUN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 10:00 ITA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 ITA: Arbeitslosenquote 7/26 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/26 12:00 PRT: Industrieproduktion 7/26 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 7/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Eröffnungspressekonferenz der Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft SMM 2026, Hamburg Die SMM ist die weltweit führende Fachmesse der maritimen Industrie und zentraler Treffpunkt für die internationale Schifffahrts- und Schiffbaubranche. IRL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen) IRL: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten USA: Abschluss des Treffens der G20-Finanzminister

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