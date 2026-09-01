Trading-Chance 3M: Beeindruckendes Comeback läuft

Was macht 3M?

3M ist ein US-amerikanisches Industriekonglomerat und einer der weltweit ältesten und bekanntesten Hersteller industrieller, sicherheitsrelevanter und konsumorientierter Produkte. 3M entwickelt, produziert und vermarktet ein extrem breites Portfolio aus Klebstoffen, Abrasiven, Folien, Schutzausrüstung und Konsumgütern wie den Post-it-Notizzetteln und Scotch-Klebebändern. Im Segment Safety & Industrial entwickelt und verkauft 3M Atemschutz-, Gehörschutz- und Sicherheitsausrüstung, Klebstoffe, Befestigungselemente, Abrasive und industrielle Reinigungsprodukte für Industrie-, Bau- und Sicherheitskunden weltweit, was traditionell zu den umsatzstärksten Segmenten des Konzerns gehört. Im Segment Transportation & Electronics bietet das Unternehmen Werkstofflösungen, Folien, Filter und Komponenten für die Automobil-, Luftfahrt-, Halbleiter- und Elektronikindustrie an. Im Segment Consumer vermarktet das Unternehmen Konsumgüter wie Post-it-Notizzettel, Scotch-Klebebänder, Schwämme, Filtersysteme für Heimanwendungen und weitere Haushaltsprodukte unter starken Marken im Einzelhandel weltweit. 3M befindet sich nach jahrelangen Klagewellen rund um PFAS-Chemikalien und Combat-Arms-Gehörschutz im strukturellen Umbau. Das Unternehmen hat die Gesundheitssparte als Solventum abgespalten und investiert in F&E zur Stärkung des Kerngeschäfts.

Good to know about: 3M

Als weltweit agierender Multitechnologiekonzern nimmt 3M eine führende Marktstellung in zahlreichen Industrie- und Konsumgütersegmenten ein. Das Fundament dieses Erfolgs liegt in einer jahrzehntelangen Spezialisierung auf Werkstoffwissenschaften, Klebtechnologien, Schleifmittel und Spezialfolien. In vielen Nischen besitzt der US-amerikanische Großkonzern eine marktbeherrschende Position, sieht sich jedoch in einzelnen Geschäftsbereichen einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt. Zu den größten Konkurrenten zählen Industrie- und Chemieriesen wie Honeywell, DuPont, Saint-Gobain, Avery Dennison oder Henkel, die in Feldern wie der Arbeitssicherheit, Klebstofftechnik und Verpackungsindustrie um Marktanteile kämpfen.

Das Portfolio umfasst weit über fünfzigtausend verschiedene Artikel, die von hochentwickelten Industriegütern bis hin zu Haushaltswaren reichen. Zu den wesentlichen Abnehmern gehören die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Elektronikbranche, das Baugewerbe sowie der Medizin- und Pflegesektor. Im Alltag begegnen uns diese Erzeugnisse auf Schritt und Tritt, oft ohne dass es bewusst wahrgenommen wird. Typische Beispiele sind die bunten Haftnotizen im Büro, das transparente Klebeband beim Verpacken, Mikrofaser-Küchenschwämme oder Pflaster im Erste-Hilfe-Kasten. Abseits der Haushaltsmarken steckt die Technologie des Herstellers in den Displayfolien von Smartphones, den Dämmstoffen von Fahrzeugen, reflektierenden Folien auf Verkehrszeichen und Warnwesten sowie in hochleistungsfähigen Atemschutzmasken und Schutzbrillen auf Baustellen.

Wesentliche Chancen liegen in der kontinuierlichen Innovationskraft und der Erschließung moderner Wachstumsfelder. Mit dem rasanten Ausbau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz, der steigenden Nachfrage nach Halbleiterkomponenten sowie der Transformation hin zur Elektromobilität entstehen neue Einsatzbereiche für hochkomplexe Kühlflüssigkeiten, Spezialklebstoffe und elektronische Isolierfolien. Durch gezielte Forschungs- und Entwicklungsarbeit gelingt es regelmäßig, neue Anwendungsgebiete für bestehende Patenttechnologien zu erschließen.

Dennoch stehen diesen Wachstumspotenzielen spürbare Risiken gegenüber. Vor allem rechtliche Altlasten und Umweltproblematiken, darunter globale Klagen wegen Ewigkeitschemikalien wie PFAS in Gewässern und Altlasten bei militärischem Gehörschutz, stellen eine erhebliche finanzielle Belastung dar. Zudem machen schwankende Rohstoffpreise, strenge Umweltauflagen und eine phasenweise nachlassende Konsumnachfrage dem Konzern zu schaffen.

In den Zukunftsperspektiven richtet sich der Blick daher auf den konsequenten Umbau des Unternehmens. Neben strukturellen Verschlankungen und der Abspaltung einzelner Sparten wie der Medizintechnik steht der schrittweise Ausstieg aus der Fertigung umstrittener Chemikalien im Fokus. Wenn es gelingt, die rechtlichen Altlasten nachhaltig zu bewältigen und den Wandel hin zu umweltfreundlicheren, nachhaltigen Werkstoffen vollends zu vollziehen, bleibt die Ausgangslage stark, um weiterhin als einer der unverzichtbaren Motoren der globalen Industrie zu agieren.

Wichtige Chart-Marke erreicht: Make or break!

Bis 2018 befand sich der Aktienkurs in einem ultralangfristigen, intensiven Aufwärtstrend, der lediglich durch einen spürbaren Rücksetzer zu Zeiten der US-Finanzkrise (um 2008 herum) unterbrochen wurde. Doch dann folgten schwierige Jahre – auch für die Aktionäre. Das Unternehmen war mit einer Klagewelle überzogen worden, was aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit auch auf dem Aktienkurs lastete. Er ging in den Sinkflug über und die Aktie verlor von 217 auf 71 Dollar an Wert, ehe ab Herbst 2023 wieder bessere Zeiten anbrachen. Seitdem befindet sich die Aktie wieder im dynamischen Aufwärtstrend, dessen Begrenzungslinie derzeit bei 156 Dollar verläuft. Der Bereich um 183 bis 185 Dollar stellt unterdessen einen horizontalen Widerstand dar, den es nun zu knacken gilt, will man die alten Verlaufshochs erneut ins Visier nehmen. Wir sehen das nur als eine Frage der Zeit an, ehe der Kurs neue Allzeithochs erklimmt.

Quelle: www.tradingview.com

Mega-Sprung bei der Netto-Marge voraus?

Mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 20 liegt die derzeitige Börsenbewertung in etwa auf Höhe der langfristigen Durchschnitts-Bewertung. Die Netto-Marge ist mit über 11 Prozent auf einem komfortablen Niveau und soll bis 2029 auf 19,5 Prozent nach oben katapultiert werden. Das wäre die höchste Marge, die das Unternehmen jemals erzielte und eine Rechtfertigung für einen weiterhin steilen Anstieg der Papiere an der Börse. Nach einem Einbruch der Gewinne im Jahr 2023, als man sogar in die Verlustzone gerutscht war, steigen die erzielten Profite alljährlich. Für 2026 liegt der Gewinn je Aktie bei 5,63 Dollar. Bis 2029 soll er sich mit erwarteten 10,86 Dollar je Anteilsschein nahezu verdoppeln.

Fazit:

3M ist und bleibt ein absolutes Basis-Investment für uns. Diese Aktie hat über Jahrzehnte als Trendtitel brilliert und dürfte genau das Verhalten auch in der nahen und fernen Zukunft immer wieder unter Beweis stellen. Unsere Philosophie ist bei derartigen Investments in vielen kleinen Tranchen einzusteigen und lange engagiert zu bleiben. Wir haben ein geeignetes Derivat für Sie ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Open end Turbo Long Optionsschein auf 3M

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open End Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 146,851 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 171,83 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 6,64. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UN8G7Z.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 183-185 USD

Unterstützungen: 156 und 166 USD

Open end Turbo Long Optionsschein auf 3M

Basiswert 3M WKN UN8G7Z ISIN DE000UN8G7Z3 Basispreis 146,851 USD K.O.-Schwelle 146,851 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 6,64 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.