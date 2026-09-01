Ukraine: Russland greift Hafeninfrastruktur in Region Odessa an

Kiew, 01. ⁠Sep (Reuters) - Russland hat in der Nacht zum Dienstag die Hafeninfrastruktur in der südukrainischen Schwarzmeer-Region Odessa angegriffen. Dabei sei auch ein Grenzübergang zum Nato-Mitglied Rumänien betroffen gewesen, teilte der ‌ukrainische Katastrophenschutz mit. Ein Kontrollpunkt für den Fährverkehr in Orliwka sei getroffen worden. "Die Abfertigung von Reisenden und Fahrzeugen ⁠an diesem ⁠Kontrollpunkt wurde vorübergehend ausgesetzt", hieß es in einer Erklärung der Behörde. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, die russischen Truppen hätten "vorsätzlich einen Grenzübergang nach Rumänien sowie die Exportinfrastruktur beschädigt".

In den vergangenen Monaten hat Russland die Zahl ‌und Intensität seiner Drohnenangriffe auf die ‌Exportinfrastruktur in der Region Odessa deutlich erhöht. Das Gebiet gilt als einer der wichtigsten Knotenpunkte für den ukrainischen Außen- ⁠und Binnenhandel. Einem Beobachtungsdienst zufolge gab es in der Region ‌Odessa im August mehr als ⁠300 Luftalarme, die sich auf insgesamt 238 Stunden beliefen.

Die russischen Angriffe blockieren die wichtigsten ukrainischen Schwarzmeerhäfen, über die vor dem Krieg rund 90 Prozent der ‌Exporte des Landes abgewickelt ⁠wurden. Kiew ist daher gezwungen, ⁠Frachten über die kapazitätsschwächeren Donauhäfen wie Reni und Ismajil sowie über Schienenwege an der Westgrenze umzuleiten. Nach Angaben von Eisenbahnvertretern erschweren die ständigen Luftalarme und Angriffe auf die Anlagen den Betrieb erheblich. Das ukrainische Bahnunternehmen Ukrzaliznytsia teilte zuletzt jedoch mit, es habe die Getreidetransporte zu den Donauhäfen für den Export erhöht.

(Bericht von ⁠Anna Pruchnicka in Danzig und Pavel Polityuk in KiewBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Elke AhlswedeBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)