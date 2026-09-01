Werbegeschäft von ChatGPT-Macher OpenAI wächst

Beim Werbegeschäft von OpenAI stehen die Zeichen auf Wachstum. Die Plattform "ChatGPT Ads" hat auf das Jahr hochgerechnet beim Umsatz die Marke von einer Milliarde ‌Dollar geknackt, wie das US-Unternehmen am Montag mitteilte. Zudem weitet OpenAI das Geschäft aus: Von ⁠Montag an ⁠können Werbekunden in Europa, Indien, dem Nahen Osten und Nordafrika Anzeigen direkt über ein dafür eingerichtetes Tool buchen. In den USA habe die Anwendung bisher vor allem kleine und mittlere ‌Unternehmen angezogen. Diese machten inzwischen ‌einen wesentlichen Teil des Werbegeschäfts aus.

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