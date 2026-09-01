Steigende Anleiherenditen werden für viele Aktien wieder zum Belastungsfaktor. In dieser Analyse schaut Nico Santura darauf, wie sich höhere Zinsen auf verschuldete Dax-Unternehmen auswirken und warum die reine Kennzahl Nettoverschuldung/ Ebitda allein nicht ausreicht.

Im Fokus stehen Eon, Vonovia und Bayer. Während Vonovia durch hohe Verschuldung, Refinanzierungskosten und das Immobilienumfeld unter Druck geraten könnte, kämpft Bayer zusätzlich mit Cashflow-Belastungen durch Rechtsstreitigkeiten und Schulden.

Eon könnte dagegen als regulierter Netzbetreiber operativ sogar von der Zinswende profitieren. Dabei geht es um Bundesanleihen, EZB-Zinsen, den Bund-Future, Refinanzierungsstrukturen, Fälligkeiten, Geschäftsmodelle und konkrete Bewertungsfragen.

Welche Aktie ist durch steigende Renditen besonders gefährdet – und welcher Dax-Wert könnte sich als heimlicher Gewinner erweisen?