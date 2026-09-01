Eon, Vonovia, Bayer

Zinsdruck: Welche Aktie ist besonders betroffen?

onvista · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Steigende Anleiherenditen werden für viele Aktien wieder zum Belastungsfaktor. In dieser Analyse schaut Nico Santura darauf, wie sich höhere Zinsen auf verschuldete Dax-Unternehmen auswirken und warum die reine Kennzahl Nettoverschuldung/ Ebitda allein nicht ausreicht.

Eon, Vonovia, Bayer
Zinsdruck: Welche Aktie ist besonders betroffen?heute · 15:36 Uhr · onvista
Zinsdruck: Welche Aktie ist besonders betroffen?
Burggraben-Aktien im Check
Vier starke Geschäftsmodelle für das restliche Jahr25.08.2026 · 12:00 Uhr · onvista
Vier starke Geschäftsmodelle für das restliche Jahr
Märkte heute
US-Verschuldung auf Rekordniveau: Gold & Bitcoin im Fokus21.08.2026 · 10:58 Uhr · onvista
Nico Santura
Märkte heute
IBM und Nebius im Fokus - Moderna schnellt hoch20.08.2026 · 10:57 Uhr · onvista
Nico Santura

Im Fokus stehen Eon, Vonovia und Bayer. Während Vonovia durch hohe Verschuldung, Refinanzierungskosten und das Immobilienumfeld unter Druck geraten könnte, kämpft Bayer zusätzlich mit Cashflow-Belastungen durch Rechtsstreitigkeiten und Schulden.

Eon könnte dagegen als regulierter Netzbetreiber operativ sogar von der Zinswende profitieren. Dabei geht es um Bundesanleihen, EZB-Zinsen, den Bund-Future, Refinanzierungsstrukturen, Fälligkeiten, Geschäftsmodelle und konkrete Bewertungsfragen.

Welche Aktie ist durch steigende Renditen besonders gefährdet – und welcher Dax-Wert könnte sich als heimlicher Gewinner erweisen?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Bayer
Vonovia
EON
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 31.08.2026
Marvell enttäuscht – Nvidia-Kursziel bei über 500 Dollargestern, 10:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Vorbörse 01.09.2026
Dax dürfte schwächer eröffnen - Ölpreise bleiben Belastungheute, 06:16 Uhr · onvista
Dax dürfte schwächer eröffnen - Ölpreise bleiben Belastung
Vorbörse 31.08.2026
Ölpreise und Zinsen belasten Dax nur leichtgestern, 06:02 Uhr · onvista
Ölpreise und Zinsen belasten Dax nur leicht
Vorbörse 28.08.2026
Vor Fed-Rede: Dax dürfte Kurs auf Rekordhoch nehmen28. Aug. · onvista
Vor Fed-Rede: Dax dürfte Kurs auf Rekordhoch nehmen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Diese Tech-Aktie hat jetzt Chancen auf ein Comebackheute, 13:45 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegen30. Aug. · Acatis
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktie29. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen