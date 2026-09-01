Zinssorgen setzen Dax unter Druck - Gold besonders schwach

Der Ölpreisanstieg und zunehmende Inflationssorgen haben auch am Dienstag das Handelsgeschehen am deutschen Aktienmarkt überschattet. Der Dax entfernte sich zum Start in den neuen Börsenmonat September noch ein Stück weiter von seinem erst am Freitag erreichten Rekord. Dabei fiel das Börsenbarometer erstmals seit rund einer Woche wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Zählern. Auch das Edelmetall Gold notierte klar im Minus.

Bis zum späten Dienstagmittag verlor der Dax rund ein Prozent auf 25.986 Punkte. Bereits zum Wochenauftakt war der Leitindex gesunken.

Höhere Zinsen bei Bonds belasten Kurse

"Nach der jüngsten Rekordjagd sind die Anleger zwischen hohen Bewertungen und veränderten Zinsperspektiven auf der Suche nach einem neuen Gleichgewicht", umschrieb Chefmarktanalyst Timo Emden von Craptrader das Marktgeschehen. "Ein Mix aus geopolitischem Glatteis, geldpolitischen Fragezeichen und neuen Ölpreisspitzen zwingt Investoren zum Abstieg, um wieder festen Tritt zu fassen."

Angesichts schon hoher Bewertungen haben die Börsen mit den weiter anziehenden Ölpreisen zu kämpfen. Am Montag waren diese kräftig angezogen, nachdem der Iran-Krieg nach gegenseitigen Militärschlägen der USA und des Iran wieder eskaliert war. Am Dienstag legten die Ölpreise noch etwas weiter zu, angeschoben auch durch das knappe Angebot bei Diesel infolge der Angriffe auf die russische Ölindustrie im Krieg mit der Ukraine.

Hinzu kommen derzeit hohe Anleihezinsen als Belastung für die Börsen. Eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche gilt seit geraumer Zeit als sicher. Und seit entsprechenden Hinweisen von US-Notenbankchef Kevin Warsh vom vergangenen Freitag gehen die Märkte auch von einer Leitzinserhöhung in den USA im September aus.

LBBW Kapitalmärkte Daily Jahreshöchstwerte bei Anleihe-Renditen heute · 07:20 Uhr · Landesbank Baden-Württemberg

"Langsam setzt sich bei den Anlegern die Erkenntnis durch, dass bei der Zinsanpassung noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist", erklärte Jochen Stanzl von der Consorsbank den jüngsten Abwärtsdruck an den Börsen. Zudem hätten die noch immer ungelöste Frage des freien Seeverkehrs durch die Straße von Hormus sowie die Fed-Signale auf eine straffere Geldpolitik eine Verkaufswelle befeuert, die noch in der vergangenen Woche als "vorläufig eingefangen" gegolten habe.

Noch stärker als Aktien litt das Edelmetall Gold am Dienstag unter den steigenden Zinsen. Der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) rutschte um 1,6 Prozent auf 4.380 US-Dollar ab. In Euro ging es um immerhin 1,4 Prozent abwärts.

Gold gilt zwar als Schutz vor Inflation, und sollte angesichts der weiter hohen Energiepreise daher gefragt sein. Allerdings schneidet das zinslose Edelmetall, relativ zu Aktien, noch schlechter gegenüber Anleihen in Phasen steigender Zinsen ab, zumindest kurz- bis mittelfristig. Nach einem Ausbruch des Kurses Anfang August rangiert Gold gleichwohl weiter auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juni. Einige Händler dürften deshalb nach dem 7,3-prozentigen Plus im Monat August die Gelegenheit nutzen, jetzt noch Gewinne mitzunehmen.

(mit Material von dpa-AFX)