Absatz von Volvo Cars sinkt - Aktie unter Druck
02. Sep (Reuters) - Der schwedische Autobauer Volvohat von Juni bis August weniger Autos verkauft. Der Absatz fiel weltweit um 7,4 Prozent auf 148.239 Fahrzeuge, wie der zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Hersteller am Mittwoch mitteilte. Der Wandel zur Elektromobilität prägte den Absatz, E-Modelle inklusive Hybriden machten mehr als die Hälfte der Verkäufe aus.
Während der Verkauf reiner E-Autos um 27 Prozent stieg, brach der Absatz von Hybridfahrzeugen und Verbrennern um 23 Prozent ein. Die Marktschwäche in China sowie eine schwache Nachfrage nach Elektro- und Plug-in-Hybridautos in den USA hätten belastet. Die Anleger reagierten enttäuscht: Die Titel gaben um rund drei Prozent nach.
(Bericht von Elviira Luoma, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)