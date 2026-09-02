Absatz von Volvo Cars sinkt - Aktie unter Druck

02. ⁠Sep (Reuters) - Der schwedische Autobauer Volvohat von Juni bis August weniger Autos verkauft. Der Absatz fiel ‌weltweit um 7,4 Prozent auf 148.239 Fahrzeuge, wie der zum chinesischen ⁠Geely-Konzern ⁠gehörende Hersteller am Mittwoch mitteilte. Der Wandel zur Elektromobilität prägte den Absatz, E-Modelle inklusive Hybriden machten mehr als die ‌Hälfte der Verkäufe aus.

Während ‌der Verkauf reiner E-Autos um 27 Prozent stieg, brach der ⁠Absatz von Hybridfahrzeugen und Verbrennern um ‌23 Prozent ein. ⁠Die Marktschwäche in China sowie eine schwache Nachfrage nach Elektro- und Plug-in-Hybridautos in den ‌USA ⁠hätten belastet. Die Anleger ⁠reagierten enttäuscht: Die Titel gaben um rund drei Prozent nach.

(Bericht von Elviira Luoma, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)