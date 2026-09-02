Auswertung von FTSE100, Cac40 und Co.

Acht starke Europa-Aktien (die wenig mit KI zu tun haben)

onvista · Uhr

Europas Aktienmärkte bieten weit mehr als nur KI-Profiteure. Wir stellen acht starke Titel vor, die wenig KI-abhängig sind und zuletzt trotzdem hervorragend abschnitten.

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Die Flaggen europäischer Länder vor einem Gebäude.
Quelle: Adobe.com/respiro888
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Nach seinem jüngsten Rekord am Freitag hat der Dax in dieser Woche direkt wieder nachgelassen. So richtig stetig wie die US-Indizes stieg der Dax in diesem Jahr ohnehin nicht. Und im Vergleich mit den Nachbarn sieht Deutschlands Leitindex ebenfalls schlecht aus.

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