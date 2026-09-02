Nach seinem jüngsten Rekord am Freitag hat der Dax in dieser Woche direkt wieder nachgelassen. So richtig stetig wie die US-Indizes stieg der Dax in diesem Jahr ohnehin nicht. Und im Vergleich mit den Nachbarn sieht Deutschlands Leitindex ebenfalls schlecht aus.

Weiterlesen mit onvista Plus Dein Vorsprung an der Börse Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen. Alle Plus-Artikel im Web & App

Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte

Trading-Setups & Investmentideen

Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat 7 Tage kostenlos testen Du hast bereits ein Abo? Einloggen