AfD in weiterer Umfrage deutlich vor der CDU in Sachsen-Anhalt

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die AfD kann nach einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag von "Nius" bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag auf 43 Prozent der Stimmen hoffen. Die CDU kommt demzufolge auf 22 Prozent. Drittstärkste Kraft wäre die Linke mit 12 Prozent.

Im Landtag vertreten wären demnach auch die SPD (7 Prozent) und die Grünen (5). Das BSW (4) und die FDP (3) würden an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Alle anderen Parteien kämen zusammen auf rund 4 Prozent. Den Angaben zufolge basiert die Umfrage auf 1.000 Online-Befragungen zwischen dem 26. August und dem 1. September.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Das Institut gibt eine statistische Fehlertoleranz von 3,1 Prozentpunkten an. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.

Bei einer anderen Umfrage hatte die AfD zuletzt niedriger und die CDU höher gelegen. Laut der repräsentativen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF war die AfD auf 40 Prozent, die Christdemokraten von Ministerpräsident Sven Schulze auf 23 Prozent gekommen. Auch bei dieser Umfrage wären Linke, SPD und Grüne im Parlament sowie BSW und FDP draußen./cki/DP/jha