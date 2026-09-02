Agrarminister: Nationale Krise in der Landwirtschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Alois Rainer hat wegen der Dürre-Schäden in der deutschen Landwirtschaft eine Krise von nationaler Tragweite ausgerufen. Auf dieser Grundlage will der CSU-Politiker den Agrarbetrieben mit Hilfen im Umfang von einer Milliarde Euro unter die Arme greifen. Im Zentrum der Hilfen stehen zwei Liquiditätsprogramme, über die Landwirte ohne bürokratischen Aufwand Darlehen zu niedrigen Zinsen erhalten sollen.

Für finanzielle Hilfen bei Extremwetterlagen sind eigentlich die Länder zuständig. Der Bund kann sich nur bei einer Krise von nationaler Tragweite daran beteiligen. "Wenn die Substanz unserer Betriebe dauerhaft gefährdet ist, dürfen wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen", sagte Rainer in Berlin. Die Landwirte müssten handlungsfähig bleiben, um die Ernährungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten.

Neben den Liquiditätsprogrammen soll es unter anderem steuerliche Erleichterungen sowie gezielte Düngemittelhilfen geben. Außerdem kündigte Rainer an, die Direktzahlungen an die deutsche Landwirtschaft im kommenden Jahr einmalig auf 700 Millionen Euro zu erhöhen.

Enttäuschende Erntebilanz

Hintergrund der Maßnahmen ist die Erntebilanz, die wegen des Dürre-Sommers vielerorts enttäuschend ausgefallen ist. In einigen Regionen hätten Trockenheit und Hitze teils "verheerende Spuren" hinterlassen, sagte Rainer. Die Erntemenge beim Getreide sank demnach mit rund 37,4 Millionen Tonnen im Vergleich zum Vorjahr um 7,3 Prozent; in Bayern lag das Minus bei 8,6 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern - dem größten Rapsanbauland - gingen die Hektarerträge sogar um rund 25 Prozent zurück.

Dazu kommen steigende Produktionskosten - vor allem bedingt durch die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten - bei gleichzeitig sinkenden Erzeugerpreisen. Die Landwirtschaft stehe deshalb vor "multifaktoriellen Herausforderungen", sagte Rainer: "Es geht um die wirtschaftliche Existenz unserer Betriebe."/ax/DP/jha