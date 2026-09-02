Dax-Korrektur geht weiter

Die Dax-Korrektur nach dem jüngsten Rekordhoch hat sich am Mittwoch angesichts weiter hoher Ölpreise und Anleihezinsen fortgesetzt. Nach zeitweise deutlicheren Verlusten notierte der deutsche Leitindex zuletzt noch 0,44 Prozent tiefer bei 25.856 Punkten.

Damit entfernte er sich weiter von der viel beachteten Marke von 26.000 Punkten. Ein Test der für den kurz- bis mittelfristigen Trend wichtigen 50-Tage-Linie, die aktuell bei 25.648 Punkten verläuft, blieb bislang aber aus. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab um 1,04 Prozent auf 31.839 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank nur minimal.

An den US-Börsen zeichnet sich aktuell eine überwiegend wenig bewegte Eröffnung ab. Zuvor hatten die technologielastigen asiatischen Indizes wie der südkoreanische Kospi, der japanische Nikkei 225 und der taiwanische Topix bis zu vier Prozent eingebüßt.

Die USA und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an, was die Ölpreise nach oben treibt. Das US-Militär attackierte nach eigenen Angaben in der Nacht Luftabwehrstellungen und Radarsysteme der iranischen Revolutionsgarden sowie Gerät zum Verlegen von Seeminen. Der Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Jordanien, Kuwait und Bahrain. Diese Staaten sind mit Washington verbündet und beherbergen US-Militärstützpunkte. In der umkämpften Straße von Hormus - einer internationalen wichtigen Transportroute - fuhren iranischen Angaben zufolge zudem zwei Öltanker auf Seeminen.

Er bleibe trotz des kurzfristigen Drucks auf die Kurse positiv für die Aktienmärkte der Eurozone gestimmt, betonte indes Mark Haefele, der für die Vermögensverwaltung bei der Schweizer Großbank UBS verantwortlich zeichnet. Da er die Inflationsentwicklung vor allem den steigenden Energiepreisen geschuldet sieht, geht er nicht davon aus, dass die als sicher geltende Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) kommende Woche einen generellen Zinserhöhungszyklus einleitet. Haefele verwies zudem auf die weiter anziehende Wirtschaftsaktivität, die stärkeren Unternehmensgewinne und die vernünftigen Bewertungen als Ausgangspunkt für steigende Aktienkurse.