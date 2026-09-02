ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Vestas auf 255 Kronen - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 215 auf 255 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wind komme für die Dänen weiter von hinten, schrieb Lucas Ferhani am Dienstag. Er sieht den Hersteller von Windkraftanlagen gut dastehen für das zweite Halbjahr./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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