Audi-Vertriebsvorstand Schubert übernimmt Spitzenposten bei VW in USA

Berlin, ⁠02. Sep (Reuters) - Der bisherige Audi-Vertriebschef Marco Schubert übernimmt die Leitung des US-Geschäfts von Europas größtem Autobauer Volkswagen. Er berichte in ‌dieser Funktion direkt an VW-Konzernchef Oliver Blume, teilte Audi am Mittwoch nach einer ⁠Aufsichtsratssitzung ⁠mit. Seinen Posten bei Audi übernehme Martin Sander, der bislang bei der Marke Volkswagen für den Vertrieb zuständig ist. Audi-Chef Gernot Döllner sagte, Sander sei ‌mit seiner internationalen Erfahrung, ‌der tiefen Kenntnis von Audi und der starken Vernetzung im Konzern die richtige Besetzung.

Auf ⁠Schubert wartet in den USA die Aufgabe, ‌den Marktanteil zu ⁠steigern. Für Blume gelten die USA als Wachstumshoffnung, vor allem angesichts der Schwierigkeiten in China. Derzeit liegt VW ‌bei einem ⁠Marktanteil von gerade einmal ⁠vier Prozent. Einem Insider zufolge soll Schubert mit einer angepassten Produktstrategie durchstarten. Wachstumschancen sehe das Unternehmen bei Pickups und großen SUVs, sagte ein Insider im August.

(Bericht von Christina AmannRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)