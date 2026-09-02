Audi-Vertriebsvorstand Schubert übernimmt Spitzenposten bei VW in USA

Reuters · Uhr
Thema: E-Mobilität
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Berlin, ⁠02. Sep (Reuters) - Der bisherige Audi-Vertriebschef Marco Schubert übernimmt die Leitung des US-Geschäfts von Europas größtem Autobauer Volkswagen. Er berichte in ‌dieser Funktion direkt an VW-Konzernchef Oliver Blume, teilte Audi am Mittwoch nach einer ⁠Aufsichtsratssitzung ⁠mit. Seinen Posten bei Audi übernehme Martin Sander, der bislang bei der Marke Volkswagen für den Vertrieb zuständig ist. Audi-Chef Gernot Döllner sagte, Sander sei ‌mit seiner internationalen Erfahrung, ‌der tiefen Kenntnis von Audi und der starken Vernetzung im Konzern die richtige Besetzung.

Auf ⁠Schubert wartet in den USA die Aufgabe, ‌den Marktanteil zu ⁠steigern. Für Blume gelten die USA als Wachstumshoffnung, vor allem angesichts der Schwierigkeiten in China. Derzeit liegt VW ‌bei einem ⁠Marktanteil von gerade einmal ⁠vier Prozent. Einem Insider zufolge soll Schubert mit einer angepassten Produktstrategie durchstarten. Wachstumschancen sehe das Unternehmen bei Pickups und großen SUVs, sagte ein Insider im August.

(Bericht von Christina AmannRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Autohersteller
Volkswagen zwischen Spardruck und Zukunftsangstheute, 04:44 Uhr · dpa-AFX
Volkswagen zwischen Spardruck und Zukunftsangst
Bis zu eine Milliarde Euro Volumen
Mercedes-Benz legt weiteres Aktienrückkauf-Programm auf31. Aug. · dpa-AFX
Mercedes-Benz legt weiteres Aktienrückkauf-Programm auf
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Auswertung von FTSE100, Cac40 und Co.
Acht starke Europa-Aktien (die wenig mit KI zu tun haben)heute, 12:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Diese Tech-Aktie hat jetzt Chancen auf ein Comebackgestern, 13:45 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegen30. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen