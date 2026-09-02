Behörden vermuten koordinierte Anschläge auf deutsches Stromnetz

- von Markus ⁠Wacket und Andreas Rinke und Matthias Inverardi

Berlin, 02. Sep (Reuters) - Sabotageangriffe auf das deutsche Stromnetz haben Sorgen vor einem größeren Blackout ausgelöst. Nach einem Anschlag in Brandenburg haben Unbekannte auch in Nordrhein-Westfalen am Dienstagabend ein Umspannwerk angegriffen, woraufhin mehrere Blöcke der Kohlekraftwerke Niederaußem und Neurath vom Netz mussten. Wie in Brandenburg konnte ein Stromausfall aber verhindert werden. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt wegen verfassungsfeindlicher Sabotage. Die lebenswichtige Versorgung ‌der Bevölkerung sei bedroht gewesen. Brandenburgs Innenminister Jan Redmann sagte: "Die Anzeichen verdichten sich, dass beide Attacken Teil eines koordinierten Angriffs auf unsere Energieversorgung sind." Der Generalbundesanwalt prüfe daher, die Ermittlungen an sich zu ziehen.

Nach Angaben der Ermittler hatten die Unbekannten ⁠am Dienstagabend vermutlich ⁠einen Draht über eine Hochspannungsleitung geworfen und so einen Kurzschluss verursacht. In der Folge wurden fünf Braunkohle-Kraftwerksblöcke von RWE mit einer Gesamtkapazität von 4200 Megawatt abgeschaltet, was etwa der Leistung von vier mittelgroßen Atomkraftwerken entspricht. Zwei der Blöcke gingen am Mittwochvormittag wieder ans Netz, ein weiterer sollte am Abend folgen. Die übrigen zwei können voraussichtlich am Wochenende wieder Strom einspeisen. In einem angrenzenden Maisfeld fanden die Beamten sechs Abschussvorrichtungen, mit denen vermutlich der Draht über die Leitung geschossen werden sollte.

Der Zwischenfall in NRW ‌ereignete sich nur Stunden nach einem ähnlichen Anschlag in Brandenburg. Dort hatten Unbekannte ‌am Dienstagmorgen versucht, mit einem Angriff auf ein Umspannwerk nahe dem Kraftwerk Jänschwalde einen großflächigen Stromausfall auszulösen. Dazu schossen sie mit selbstgebauten, silvesterraketenähnlichen Flugkörpern leitfähiges Material in die Hochspannungsleitungen. Dies führte zu einem Kurzschluss. Zeugen beobachteten laut Behörden in Brandenburg einen Feuerball.

INNENPOLITIKER: ZIEL IST VERUNSICHERUNG

CDU-Innenpolitiker ⁠sehen die Angriffe als gezielte Versuche der Destabilisierung. "Das sind keine Einzelfälle mehr, das ist eine Serie von Angriffen auf unsere Energieversorgung", sagte ‌der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Marc Henrichsmann (CDU), der Nachrichtenagentur Reuters. ⁠Der CDU-Innenexperte Alexander Throm sieht eine Verbindung zu den anstehenden Landtagswahlen. "Es ist ganz klar das Ziel, die Bevölkerung zu verunsichern", sagte er. Beide forderten, die Reform der Nachrichtendienste zügig zu verabschieden, um den Behörden mehr Eingriffsbefugnisse zu geben.

Die Anschläge weckten Erinnerungen an den Blackout in Berlin zum Jahreswechsel, bei dem Teile der Hauptstadt tagelang ohne Strom ‌waren. Die Sabotage an einem zentralen Stromkabel wurde Linksextremisten zugeordnet. Brandenburgs ⁠Innenminister Redmann schloss nicht aus, dass im jetzigen Fall ⁠sogenannte "fremde Mächte" im Spiel sein könnten - ein Hinweis auf ausländische Geheimdienste etwa aus Russland. Dem Land wird von der Bundesregierung eine hybride Kriegsführung mit Cyberattacken, politischer Einflussnahme, Spionage oder Drohnenattacken vorgeworfen.

Am Dienstag hatte die Bundesregierung Russland erstmals direkt für den versuchten Drohnenanschlag auf den Flughafen Leipzig vom 4. August verantwortlich gemacht. Die Entscheidung basiere auf einer Beweiskette, die auf russische staatliche Stellen hinweise, sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Als Reaktion will die Regierung unter anderem das russische Generalkonsulat in Bonn schließen und härter gegen die russische Schattenflotte vorgehen. Das Außenministerium in Moskau kündigte eine Reaktion auf die "antirussischen Maßnahmen" an und bestellte den deutschen Botschafter ein.

In Leipzig waren in der Nähe ukrainischer Transportflugzeuge Drohnenteile und Sprengstoff gefunden worden. Einem Medienbericht zufolge sind ⁠die Ermittler zwei Verdächtigen mit Bezug zu Russland auf der Spur. Die Bundesanwaltschaft wollte sich dazu nicht äußern.

(Weitere Reporter: Cian Münster, Tom Kaeckenhoff, Alexander Ratz. Redigiert von: Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)