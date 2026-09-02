Bundeswehr testet erstmals ballistische Rakete

Berlin, 02. ⁠Sep (Reuters) - Die Bundeswehr hat in der Nacht zum Mittwoch im Nordatlantik erfolgreich eine ballistische Rakete getestet. Es handele sich um die Rakete vom Typ LORA des israelischen Herstellers Israel ‌Aerospace Industries, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Mittwoch mit. Die Waffe habe eine Reichweite von bis zu 500 ⁠Kilometern. ⁠Sollte sich Berlin für eine Beschaffung entscheiden, wäre LORA die erste ballistische Rakete der Bundeswehr. Marine-Inspekteur Jan Christian Kaack sprach von einem Erfolg. "Für den Schutz Deutschlands und unserer Verbündeten markiert dieser Test ein neues Kapitel bei der ‌Abschreckung und der maritimen Verteidigungsbereitschaft", erklärte ‌er.

Der Test erfolgte nur Stunden, nachdem Bundesinnenminister Alexander Dobrindt Russland als Verantwortlichen für den versuchten Anschlag auf dem Flughafen Leipzig ⁠genannt und Außenminister Johann Wadephul verschiedene Maßnahmen angekündigt hatte, darunter ‌die Schließung des russischen Generalkonsulats ⁠in Bonn.

Der Test ist Teil der Bemühungen Deutschlands und anderer westlicher Staaten, sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine verstärkt mit Langstreckenwaffen auszustatten. Bislang verfügt ‌die Bundeswehr mit dem ⁠Marschflugkörper Taurus über eine Waffe ⁠mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometern. Ballistische Raketen sind jedoch deutlich schneller als Marschflugkörper. Deutschland arbeitet zudem an einer modernisierten Version des Taurus, deren Produktion 2029 beginnen soll. Derzeit hat die Bundeswehr rund 600 Taurus-Raketen im Bestand, die von Kampfjets aus abgefeuert werden.

(Bericht von Sabine Siebold, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von ⁠Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)