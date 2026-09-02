Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Burkhalter Gruppe erwirbt AZ systems AG in Landquart (GR)



02.09.2026 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Die Burkhalter Gruppe erwirbt die AZ systems holding AG, Landquart (GR), mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft, die auf Gebäudeautomation spezialisierte AZ systems AG mit Sitz in Landquart (GR). Die AZ systems AG beschäftigt zehn Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund CHF 1.5 Mio.

Die AZ systems AG ist eine ausgewiesene Spezialistin im Bereich Gebäudeautomation. Ihr Leistungsangebot umfasst Lösungen zur Steuerung, Regelung und Optimierung von Heizung, Lüftung, Klima, Beleuchtung und Beschattung. Mit diesen Kompetenzen ergänzt das Unternehmen die bereits zur Burkhalter Gruppe gehörenden Gruppengesellschaften im Kanton Graubünden ideal.

Der Verkauf erfolgt mit dem Ziel, die Leistungen der AZ systems AG innerhalb einer grösseren Gruppe gezielt weiterzuentwickeln und ihre Marktposition nachhaltig zu stärken. Corsin Alig und Martin Eckoff, die bisherigen Co-Geschäftsführer der AZ systems AG, werden das Unternehmen auch künftig gemeinsam als Co-Geschäftsleiter führen. Standort und Firmenname bleiben unverändert, sämtliche Mitarbeitenden werden weiterbeschäftigt.

Die gezielte Akquisition von Unternehmen im Bereich Gebäudetechnik bleibt ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie der Burkhalter Gruppe.

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Kontakt:Burkhalter Holding AG Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Nachhaltigkeit und Investor Relations Gruppe +41 44 537 64 32e.dorigatti@burkhalter.chwww.burkhalter.ch

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Burkhalter Holding AG Flurstrasse 55 8048 Zürich Schweiz Internet: www.burkhalter.ch ISIN: CH0212255803 Valorennummer: 21225580 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2325182

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