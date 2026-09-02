CDU-Politiker: Anschläge auf Stromnetz sollen Bevölkerung vor Wahlen verunsichern

Berlin, 02. ⁠Sep (Reuters) - Der CDU-Innenpolitiker Alexander Throm sieht eine direkte Verbindung zwischen den Anschlägen auf das deutsche Stromnetz und den Landtagswahlen. "Es ist extrem auffällig, dass jetzt wieder eine Häufung dieser Anschläge und Vorkommnisse unmittelbar im Vorfeld von Wahlen stattfindet", ‌sagte Throm der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. "Es ist ganz klar das Ziel, die Bevölkerung zu verunsichern. Dieses Ziel hat natürlich nicht nur Russland, ⁠sondern auch ⁠andere wie Linksextremisten."

Throm lobte, dass es eine Bewusstseinsveränderung bei Unternehmen gebe. Diese hätten gerade bei neueren Energieversorgungsanlagen so investiert, dass ein Anschlag nicht gleich die ganze Stromversorgung lahmlegen könne. "Das ist gut. Gleichwohl ist es aber unmöglich, die gesamte kritische Infrastruktur so zu schützen, dass gar nichts mehr ‌passieren kann. Dies ist wegen der Verzweigtheit ‌und Größe aller Netze mit Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation und Bahn unmöglich", betonte er. "Wir müssen mit einer Zunahme hybrider Angriffe rechnen. Ich habe leider nicht die ⁠Hoffnung, dass sich das kurzfristig ändert", fügte Throm hinzu.

Am Dienstagabend war es ‌nach Angaben des Energiekonzerns RWE und des ⁠Anlagenbetreibers Amprion im rheinischen Rommerskirchen im Umfeld der Amprion-Umspannanlage zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem fünf Kraftwerksblöcke lahmgelegt wurden. Die Stromversorgung der Bevölkerung war den Konzernen zufolge aber nicht beeinträchtigt gewesen. Der ‌Zwischenfall in Rommerskirchen ereignete sich ⁠kurz nach dem Anschlag auf ein ⁠Umspannwerk nahe dem Kohlekraftwerk Jänschwalde in Brandenburg.

Der erneute Anschlag zeige, dass es völlig richtig gewesen sei, die Bedrohungslage in Deutschland hochzustufen. Die Sicherheitsbehörden brauchten effektive Mittel zur Bekämpfung des Terrors und der hybriden Bedrohungen, die das Land von innen und außen gefährdeten. "Die anstehenden Sicherheitsgesetze zur Stärkung unserer Nachrichtendienste und der Ermittlungsbehörden müssen jetzt zügig durch den Bundestag", forderte der CDU-Politiker. "Wir können uns in dieser Lage keine weiteren Verzögerungen ⁠leisten."

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)