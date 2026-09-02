Chefanalyst Martin erklärt unser Börsenspiel - bald geht es los!

Schon kommende Woche geht es los: Der Trader 2026. Am Montag, 7. September, beginnt die diesjährige Ausgabe des Börsenspiels der Société Générale. Dabei könnt ihr mit virtuellem Kapital an der Börse anlegen. Die Kurse aber – und natürlich auch die Preise für die besten Trader – sind echt!

Im Video bespricht onvista-Chefanalyst Martin mit Spielleiter Holger Fertig, onvista-Produktmanager Sebastian Wurm und onvista-Chefredakteur Georg Buschmann, wie das Spiel eigentlich abläuft. Dabei verraten die drei onvista-Mitspieler, auf welche Strategie sie beim Trader 2026 setzen werden.

Außerdem erfährst du im Video nochmal alles rund um Anmeldung, Ablauf und die möglichen Preise für die besten virtuellen Trader. Wichtig dabei: Wenn du teilnimmst, melde dich unbedingt in der onvista-Spielegruppe an. Denn zusätzlich zu den Preisen der Société Générale verlosen wir noch eine Reise nach New York für zwei Personen.

Suchst du noch nach Inspiration für deine Strategie beim Börsenspiel? Dann schau doch gerne auf unserem Youtube-Kanal vorbei. Oder du stöberst ein wenig bei unseren Premium-Analysen nach neuen Anlageideen.