Trader 2026 am Montag

Chefanalyst Martin erklärt unser Börsenspiel - bald geht es los!

onvista · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Schon kommende Woche geht es los: Der Trader 2026. Am Montag, 7. September, beginnt die diesjährige Ausgabe des Börsenspiels der Société Générale. Dabei könnt ihr mit virtuellem Kapital an der Börse anlegen. Die Kurse aber – und natürlich auch die Preise für die besten Trader – sind echt!

Im Video bespricht onvista-Chefanalyst Martin mit Spielleiter Holger Fertig, onvista-Produktmanager Sebastian Wurm und onvista-Chefredakteur Georg Buschmann, wie das Spiel eigentlich abläuft. Dabei verraten die drei onvista-Mitspieler, auf welche Strategie sie beim Trader 2026 setzen werden.

Außerdem erfährst du im Video nochmal alles rund um Anmeldung, Ablauf und die möglichen Preise für die besten virtuellen Trader. Wichtig dabei: Wenn du teilnimmst, melde dich unbedingt in der onvista-Spielegruppe an. Denn zusätzlich zu den Preisen der Société Générale verlosen wir noch eine Reise nach New York für zwei Personen.

Alle Infos rund um den Trader 2026

Suchst du noch nach Inspiration für deine Strategie beim Börsenspiel? Dann schau doch gerne auf unserem Youtube-Kanal vorbei. Oder du stöberst ein wenig bei unseren Premium-Analysen nach neuen Anlageideen.

Das könnte dich auch interessieren

Eon, Vonovia, Bayer
Zinsdruck: Welche Aktie ist besonders betroffen?gestern, 15:36 Uhr · onvista
Zinsdruck: Welche Aktie ist besonders betroffen?
Märkte heute
RWE 75 Euro, Palo Alto Networks mit Zahlen, Dell im KI-Boomheute, 10:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Kolumne von Heiko Böhmer
Berkshire: Buffett ist weg, sein Stil bleibt30. Aug. · Heiko Böhmer
Berkshire: Buffett ist weg, sein Stil bleibt
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht28. Aug. · onvista
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Auswertung von FTSE100, Cac40 und Co.
Acht starke Europa-Aktien (die wenig mit KI zu tun haben)heute, 12:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Diese Tech-Aktie hat jetzt Chancen auf ein Comebackgestern, 13:45 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegen30. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen