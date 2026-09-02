Dax dürfte niedriger starten - Ölpreise im Fokus

Frankfurt, 02. ⁠Sep (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge niedriger in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 1,1 Prozent schwächer bei 25.970 Punkten geschlossen. Deutlich anziehende Energiepreise und der unter Druck stehende Anleihenmarkt haben zu ‌Gewinnmitnahmen geführt. Auch an der Wall Street ging es bergab. In Japan geriet der Nikkei-Index am Mittwoch stark unter Druck. Im Fokus stehen die Spannungen zwischen ⁠den USA ⁠und Iran, die sich aufgrund von schweren gegenseitigen Angriffen zuletzt wieder verschärft haben. Versorgungsängste treiben die Ölpreise in die Höhe und schüren Inflations- und Zinssorgen. Die Notierungen für das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI stiegen am Mittwoch in der Spitze um jeweils rund 2,5 Prozent auf 97,04 und 92,29 Dollar je ‌Fass. Das ist der höchste Stand seit dem ‌24. Juli. Schon am Dienstag waren die Ölpreise um rund fünf Prozent nach oben geschossen.

• Darüberhinaus haben Anleger die neue Konjunkturprognose des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Blick. Führende ⁠Forscher trauen Deutschland nach einer längeren Phase der Stagnation nunmehr ein stärkeres Wachstum ‌im laufenden Jahr zu. Das gewerkschaftsnahe IMK ⁠rechnet mit einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt von "mindestens 1,1 Prozent".

• Der ADP-Beschäftigungsreport aus den USA gibt am Nachmittag einen Vorgeschmack auf den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht. Analysten rechnen mit einem Plus von 48.000 Stellen.

• Veröffentlicht wird ‌am Abend zudem der Konjunkturbericht aus den ⁠Fed-Distrikten, das so genannte Beige Book. ⁠Besonders aufmerksam verfolgt werden dort die Passagen zu Preis- und Lohnentwicklungen sowie zur Lage am Arbeitsmarkt. Anleger rätseln derzeit über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank Fed.

• Der Modekonzern Hugo Boss stoppt sein erst vor wenigen Tagen gestartetes Aktienrückkaufprogramm. Grund dafür ist die Ankündigung des britischen Großaktionärs Frasers, seinen Anteil an dem Metzinger Unternehmen auf über 50 Prozent aufstocken zu wollen, wie Hugo Boss mitteilte.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 25.970,11

EuroStoxx50 6.368,98

EuroStoxx50-Future 6.374,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 52.766,88 -0,8%

Nasdaq

S&P 500 7.631,47 -0,7%

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Asiatische Indizes ⁠am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 64.284,72 -2,9%

Shanghai 3.947,26 -0,8%

Hang Seng 25.086,43 -1,0%

(Bericht von Daniela Pegna, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)