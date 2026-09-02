Dax fällt unter wichtige Unterstützung

Dax-Widerstand 26.600 26.500 Dax-Unterstützung 25.900 25.400

Dax-Rückblick:

Nachdem der Dax noch am vergangenen Freitag ein marginales neues Allzeithoch oberhalb von 26.600 Punkten markiert hatte, hat sich die Richtung mittlerweile komplett gedreht: Nach einem schwachen Wochenauftakt am Montag ging der Index auch am Dienstag an den Tagestiefs aus dem Handel.

Das Aufbäumen der Käufer nach der Eröffnung am heutigen Morgen wurde in der Zwischenzeit auch schon wieder abverkauft.

Dax-Ausblick:

Der Dax hat die gestern angesprochene Unterstützungszone im Bereich um 25.900 Punkte – das ehemalige Allzeithoch – erreicht. Die schlechte Nachricht für die Käufer: Die Unterstützung konnte nicht gehalten werden. Damit verläuft der Weg des geringsten Widerstands zunächst weiter südwärts. Erst ein zügiger und nachhaltiger Rebound über die Marke von 25.900 Punkten würde dieses kurzfristig negative Bild wieder aufhellen.