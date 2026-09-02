Dax rutscht weiter ab - dritter Verlusttag in Folge

Die steigenden Zinsen haben den deutschen Aktienmarkt den dritten Tag in Folge belastet. Der Leitindex Dax verlor weitere 0,5 Prozent auf 25.839 Punkte. Erst am Freitag noch hatte er einen neuen Rekord erreicht. Seitdem drücken Befürchtungen um die immer weiter steigenden Zinsen am Bondmarkt den Index. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Mittwoch um 0,67 Prozent 31.958 Punkte nach.

Die jüngsten Verluste am deutschen Aktienmarkt sind eine Reaktion auf kräftig steigende Renditen an den Anleihemärkten. Die Verzinsung zehnjähriger deutscher Staatspapiere erreichte am Mittwoch mit knapp 3,40 Prozent den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren. Immerhin: Als die Renditen am Nachmittag etwas von ihren Hochs zurückkamen, grenzten die Aktienmärkte ihre Verluste wieder etwas ein.

"Die Anleiherenditen befinden sich weltweit aufgrund der steigenden Energiepreise weiterhin im Aufwärtstrend", schrieb Anleihenexperte Martin Hartmann von der Commerzbank. Die Märkte preisten für die großen Zentralbanken immer mehr Zinserhöhungen ein und die Renditen von Anleihen mit längeren Laufzeiten erreichten mehrjährige Höchststände.

Die USA und der Iran greifen sich unterdessen weiter gegenseitig an, was die Ölpreise nach oben treibt. Das US-Militär attackierte nach eigenen Angaben in der Nacht Luftabwehrstellungen und Radarsysteme der iranischen Revolutionsgarden sowie Gerät zum Verlegen von Seeminen. Der Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Jordanien, Kuwait und Bahrain. Diese Staaten sind mit Washington verbündet und beherbergen US-Militärstützpunkte. In der umkämpften Straße von Hormus - einer internationalen wichtigen Transportroute - fuhren iranischen Angaben zufolge zudem zwei Öltanker auf Seeminen.

Er bleibe trotz des kurzfristigen Drucks auf die Kurse positiv für die Aktienmärkte der Eurozone gestimmt, betonte indes Mark Haefele, der für die Vermögensverwaltung bei der Schweizer Großbank UBS verantwortlich zeichnet. Da er die Inflationsentwicklung vor allem den steigenden Energiepreisen geschuldet sieht, geht er nicht davon aus, dass die als sicher geltende Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) kommende Woche einen generellen Zinserhöhungszyklus einleitet.

Haefele verwies zudem auf die weiter anziehende Wirtschaftsaktivität, die stärkeren Unternehmensgewinne und die vernünftigen Bewertungen als Ausgangspunkt für steigende Aktienkurse.

Gea und Volkswagen im Dax schwach

Am deutschen Markt stach zur Wochenmitte Gea mit einem Kursrückgang um 3,5 Prozent heraus. Hier belastete eine Platzierung. Die staatliche Kuwait Investment Authority (KIA) bietet rund fünf Millionen Aktien des Anlagenbauers zu einem Preis von 64,85 bis 65,50 Euro je Anteilsschein an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Laut Gea lag die Beteiligung des kuwaitischen Staatsfonds zuletzt bei 10,5 Prozent. Dieser gilt als einer der wichtigsten und langjährigsten Großaktionäre.

Die Volkswagen-Titel büßten 3,8 Prozent ein. Der Autobauer muss den EuroStoxx 50 am 21. September verlassen, wie der Indexanbieter ISS Stoxx am Dienstagabend bekannt gab. Angesichts der Krise der Wolfsburger ist der Aktienkurs seit Jahresbeginn um mehr als ein Viertel gesunken. Überraschend kommt der Abstieg aus dem europäischen Leitindex einem Händler zufolge nicht.

Zudem müssen der Flughafenbetreiber Fraport und der Autozulieferer Aumovio ihre Plätze im marktbreiten Stoxx Europe 600 räumen. Keine der Aktien reagierte jedoch mit Verlusten darauf, sondern sanken jeweils nur minimal ab.

Adidas-Aktie profitiert von Kaufempfehlung

Derweil zählte die Deutsche Bank mit einem Kursgewinn von gut einem Prozent zu den besten Dax-Werten. Die Aktien erreichten zeitweise den höchsten Stand seit Anfang 2014. Chris Hallam von der US-Investmentbank Goldman Sachs hob sein Votum an und rät nun zum Kauf. Er sieht die Frankfurter am Beginn einer "Ära höherer Profitabilität" und betonte zudem die günstige Bewertung.

Bei Adidas konnten sich die Anleger über eine Kurserholung von ebenfalls rund einem Prozent freuen. Die britische Investmentbank Barclays nahm die Bewertung des Sportwarenherstellers mit einer positiven Anlageempfehlung auf. Die neu verantwortliche Analystin Viktoria Petrova sieht insbesondere die Innovationstage der Herzogenauracher am 23. und 24. September als Kurstreiber.

Euro stabilisiert, Gold dreht ins Plus

Der Euro stabilisierte sich nach Vortagesverlusten. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1592 US-Dollar gehandelt. Der Euro bewegte sich so auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1578 (Dienstag: 1,1590) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8637 (0,8628) Euro.

Der Euro erholte sich von anfänglichen Verlusten und stieg kurzzeitig über 1,16 Dollar. Nach Ansicht des Präsidenten der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, gibt es in den USA Anzeichen für eine geringere Inflation. Die Auswirkungen der Zölle ließen nach und die höheren Energiepreise wirkten sich nicht auf andere Dienstleistungen aus, sagte Williams am Mittwoch in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC. "Die jüngsten Daten sind ermutigend".

Auch Gold drehte nach anfänglichen Verlusten wieder ins Plus. Bis zum Handelsschluss in Frankfurt gewann der Goldpreis 1,1 Prozent hinzu, eine Feinunze (31,1 Gramm) des Edelmetalls kostete damit 4.370 Dollar. Zusammen mit den Börsen hatte Gold an den Vortagen deutlich unter den Zinsängsten der Anleger gelitten. Das zinslose Edelmetall verliert an Attraktivität, wenn verzinsliche Anlagen wie beispielsweise Bonds mehr Rendite abwerfen.

(mit Material von dpa-AFX)