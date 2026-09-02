Dax startet nach negativen US-Vorgaben schwächer in den Handel

Der hartnäckige Ölpreisanstieg tut den Aktienmärkten weiter weh. Auch der Dax dürfte seine Korrektur vom jüngsten Rekordhoch bei 26.618 Punkten am Mittwoch ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,7 Prozent tiefer auf 25.790 Punkte. Damit würde er unter das Juli-Zwischenhoch bei 25.900 Punkten zurückfallen - das Ausbruchsniveau des jüngsten Aufschwungs.

Es droht ein Test der 50-Tage-Linie bei aktuell 25.625 Punkten. Die USA und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an und das treibt die Ölpreise nach oben. Für ein Barrel der Nordseesorte Brent muss aktuell mit mehr als 95 US-Dollar der höchste Preis seit Mitte Juni bezahlt werden.

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USA: Im Minus

Die anhaltenden Inflationssorgen haben am Dienstag am US-Aktienmarkt insbesondere die zinssensiblen Technologiewerte unter Druck gesetzt. Hintergrund ist der weiter gestiegene Ölpreis angesichts einer erneuten Zuspitzung der Lage im Nahen Osten.

"Die in der letzten Woche aufgekommenen Hoffnungen auf eine baldige Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr haben einen herben Dämpfer erhalten", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank mit Blick auf jüngste Meldungen über Angriffe auf Rohöl-Tanker in der Region.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 52.766 - 0,79 Prozent S&P 500 7.631 - 0,71 Prozent Nasdaq 26.130 - 1,03 Prozent

Asien: Deutliche Verluste

Schwache US-Vorgaben und weiter steigende Ölpreise haben die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch belastet. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel knapp drei Prozent nach. Der südkoreanische Leitindex Kospi büßte dreieinhalb Prozent ein. Auch an den Märkten in China und Hongkong ging es deutlich nach unten.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 66.108 - 2,95 Prozent Hang Seng 25.329 - 0,93 Prozent CSI 300 4.564 - 1,04 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 122,66 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,34 - 0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,80 - 0,09 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 95,60 USD + 0,98 Dollar WTI 90,80 USD + 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 25 (22) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

GOLDMAN HEBT DEUTSCHE BANK AUF 'BUY' - ZIEL 43,75 EUR

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 210 (215) EUR - 'BUY'

BARCLAYS NIMMT ADIDAS MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 210 EUR

(mit Material von dpa-AFX)