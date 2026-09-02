Vorbörse 02.09.2026

Dax startet nach negativen US-Vorgaben schwächer in den Handel

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Der hartnäckige Ölpreisanstieg tut den Aktienmärkten weiter weh. Auch der Dax dürfte seine Korrektur vom jüngsten Rekordhoch bei 26.618 Punkten am Mittwoch ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,7 Prozent tiefer auf 25.790 Punkte. Damit würde er unter das Juli-Zwischenhoch bei 25.900 Punkten zurückfallen - das Ausbruchsniveau des jüngsten Aufschwungs.

Es droht ein Test der 50-Tage-Linie bei aktuell 25.625 Punkten. Die USA und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an und das treibt die Ölpreise nach oben. Für ein Barrel der Nordseesorte Brent muss aktuell mit mehr als 95 US-Dollar der höchste Preis seit Mitte Juni bezahlt werden.

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USA:  Im Minus

Die anhaltenden Inflationssorgen haben am Dienstag am US-Aktienmarkt insbesondere die zinssensiblen Technologiewerte unter Druck gesetzt. Hintergrund ist der weiter gestiegene Ölpreis angesichts einer erneuten Zuspitzung der Lage im Nahen Osten.

"Die in der letzten Woche aufgekommenen Hoffnungen auf eine baldige Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr haben einen herben Dämpfer erhalten", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank mit Blick auf jüngste Meldungen über Angriffe auf Rohöl-Tanker in der Region.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.766- 0,79 Prozent
S&P 5007.631- 0,71 Prozent
Nasdaq 26.130- 1,03 Prozent

Asien: Deutliche Verluste

Schwache US-Vorgaben und weiter steigende Ölpreise haben die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch belastet. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel knapp drei Prozent nach. Der südkoreanische Leitindex Kospi büßte dreieinhalb Prozent ein. Auch an den Märkten in China und Hongkong ging es deutlich nach unten.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22566.108- 2,95 Prozent
Hang Seng25.329- 0,93 Prozent
CSI 3004.564- 1,04 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future122,66- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,34- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,80- 0,09 Prozentpunkte
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.09.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
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Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1577- 0,31  Prozent
Dollar in Yen160,04+ 0,45 Prozent
Euro in Yen185,57+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent95,60 USD+ 0,98 Dollar
WTI90,80 USD+ 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 25 (22) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

GOLDMAN HEBT DEUTSCHE BANK AUF 'BUY' - ZIEL 43,75 EUR

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 210 (215) EUR - 'BUY'

BARCLAYS NIMMT ADIDAS MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 210 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Nvidia
Ö
Ölpreis Brent
Siemens Energy
D
Dow Jones
Deutsche Bank
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S&P 500
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NASDAQ 100
Commerzbank
Eurokurs (Euro / Dollar)
Siemens
adidas
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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
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Nikkei
Puma
Ö
Ölpreis WTI
Euro / Yen (Yenkurs)
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US Dollar/Japanischer Yen
Dow
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Hang Seng
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DAX (Kursindex)
NASDAQ
MSCI
Barclays
Siemens Energy (ADR)
IG GROUP HOLDINGS
Barclays ADR
Region Group

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