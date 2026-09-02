von
WH Selfinvest

Den ES Future profitabel handeln. Live Trading heute ab 14:45 Uhr

WH Selfinvest · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Der S&P 500 Future – kurz ES – ist der liquideste und meistgehandelte Future der Welt. Aber wie handelt man ihn systematisch und profitabel?

In dieser Live-Session zeigen Jan und Stelios den kompletten Prozess: von der Marktvorbereitung über die Identifikation relevanter Preiszonen bis zum konkreten Trade-Setup – live und in Echtzeit.

Du lernst: Welche Levels wirklich im ES zählen und wie ein professioneller Trading-Prozess aussieht.

Interaktiv dabei sein: Den ES Future profitabel handeln

    Los geht´s am 02.09.26 um 14:45 Uhr

    Jetzt kostenlos dabei sein

    👉 Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

    👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

    👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

    👉 Aktuelle Marktanalysen

    👉 Kostenlose Demo


    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

    CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

    Das könnte dich auch interessieren

    Trading-Impuls
    Diese Tech-Aktie hat jetzt Chancen auf ein Comebackgestern, 13:45 Uhr · onvista
    Der Eingang der Nasdaq in New York.
    Eon, Vonovia, Bayer
    Zinsdruck: Welche Aktie ist besonders betroffen?gestern, 15:36 Uhr · onvista
    Zinsdruck: Welche Aktie ist besonders betroffen?
    KI-Infrastruktur-Aktie
    Nvidia: Das 515-Dollar-Kursziel ist nicht völlig verrückt31. Aug. · onvista
    Der Kursverlauf von Nvidia auf einem Smartphone
    Satellitenbreitband und KI-Energie
    SpaceX: Warum ich nicht auf 130 Dollar warten würdegestern, 14:50 Uhr · onvista
    Das SpaceX-Logo an einem Gebäude.
    Dax Tagesrückblick 01.09.2026
    Leitindex startet September schwach – Bund-Rendite steigtgestern, 15:56 Uhr · onvista
    Das Logo des Dax.
    Weitere Artikel
    Plus-Analysen
    Auswertung von FTSE100, Cac40 und Co.
    Acht starke Europa-Aktien (die wenig mit KI zu tun haben)heute, 12:00 Uhr · onvista
    Trading-Impuls
    Diese Tech-Aktie hat jetzt Chancen auf ein Comebackgestern, 13:45 Uhr · onvista
    Kolumne von Stefan Riße
    Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegen30. Aug. · Acatis
    Alle Plus-Analysen