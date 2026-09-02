Deutsche-Bank-Chef Sewing warnt vor Populismus und fordert Reformen

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠02. Sep (Reuters) - Vor der anstehenden Landtagswahl am Sonntag in Sachsen-Anhalt hat der Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing vor den wirtschaftlichen Folgen eines Erstarkens ‌populistischer Kräfte in Deutschland gewarnt. Konzepte wie Abschottung, Nationalismus und das Schüren von Misstrauen ⁠lösten ⁠kein einziges Problem, sagte Sewing am Mittwoch auf dem "Handelsblatt"-Bankengipfel in Frankfurt. "Vielmehr schwächt all das den Standort, schreckt Investitionen und Fachkräfte ab und gefährdet Wachstum." Populisten gäben ‌vor, einfache Antworten zu haben, ‌die jedoch den Grundlagen des Erfolgs entgegenstünden.

Sewing lobte die ersten Reformschritte der Bundesregierung wie ⁠den Infrastrukturfonds, mahnte jedoch eine konsequente Umsetzung an. ‌Wer nun darüber ⁠diskutiere, Reformen zurückzudrehen, handle falsch. Zudem forderte der Bankchef eine schnelle technologische Aufholjagd Europas bei der Künstlichen Intelligenz (KI). Der ‌Rückstand zu den ⁠USA und China sei ⁠enorm. Europas Chance liege darin, seine industrielle Stärke mit KI zu verbinden. Banken käme dabei eine wichtige Rolle als strategische Partner zu, die Technologie mit Erfahrung und Risikoeinschätzung verbänden.

(Bericht von Philipp Krach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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