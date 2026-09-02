Deutschland kann mit Ausschreibungen für neue Kraftwerke beginnen

Berlin, 02. ⁠Sep (Reuters) - Deutschland kann wie geplant mit den Ausschreibungen für neue Kraftwerke beginnen. Die Europäische Kommission gab am Mittwoch grünes Licht für die damit verbundenen Staatshilfen, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. ‌Sie sollen ab 2031 sicherstellen, dass stets genug Strom zur Verfügung steht. Die Kommission bezifferte die geschätzten Kosten auf ⁠15,6 bis ⁠35,2 Milliarden Euro. Die Behörde muss staatlichen Beihilfen in der EU zustimmen, um übermäßige Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern.

Das Bundeswirtschaftsministerium betonte in Berlin, es sei der letzte formale Schritt gewesen, um mit den Ausschreibungen beginnen zu können. Die neuen Kraftwerke ‌sollen helfen, den Markt besser zu ‌steuern. Die erste Runde von Ausschreibungen der Bonner Bundesnetzagentur ist für den 8. September vorgesehen, die zweite Ende des Jahres. Der ⁠Stromlobbyverband BDEW verwies auf dreieinhalb Jahre intensive Verhandlungen. "Wichtig ist jetzt, ‌dass die Bundesnetzagentur die Zuschläge ⁠schnell erteilt." Es brauche neue und flexibel steuerbare Stromkapazitäten, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu flankieren, wenn diese ausreichen.

Es dürften vor allem neue Gaskraftwerke entstehen. Sie ‌müssen später auf Wasserstoff ⁠umgerüstet werden können und ab ⁠dem Jahr 2045 klimaneutral betrieben werden. Insgesamt sollen zunächst neue Kapazitäten von elf Gigawatt ausgeschrieben werden, was rund zwölf Gigawatt installierter Leistung entspricht. Die Betreiber erhalten über einen sogenannten Kapazitätsmarkt Geld für das Bereithalten der Anlagen. Die Kosten sollen über eine Umlage auf den Strompreis finanziert werden, die ab 2031 erhoben werden soll.

(Bericht von Christian Krämer, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)