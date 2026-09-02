EQS-Adhoc: Marley Spoon Group SE: Marley Spoon Group SE vereinbart weitere Restrukturierungs- und Refinanzierungsmaßnahmen für Marley Spoon SE

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Marley Spoon Group SE: Marley Spoon Group SE vereinbart weitere Restrukturierungs- und Refinanzierungsmaßnahmen für Marley Spoon SE



02.09.2026 / 16:40 CET/CEST

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Marley Spoon Group SE vereinbart weitere Restrukturierungs- und Refinanzierungsmaßnahmen für Marley Spoon SE

Weitere Restrukturierung und Refinanzierung der bestehenden Finanzierung von Marley Spoon SE vereinbart

Restrukturierungs-Bridge-Finanzierung von bis zu EUR 8,1 Mio.

Luxemburg, 2. September 2026

– Marley Spoon Group SE (ISIN: LU2380748603, „Gesellschaft“) gibt bekannt, dass der Vorstand der deutschen Tochtergesellschaft Marley Spoon SE („MSSE“) heute mit Runway Growth Finance weitere Maßnahmen zur Restrukturierung und Refinanzierung der bestehenden Finanzierung der MSSE vereinbart hat.

Die Anpassungen beinhalten auch die Vorbereitung einer neuen auf einen überarbeiteten Business Plan angepassten Finanzierung, durch welche die bestehende Finanzierung vollständig abgelöst werden soll.

Zur Überbrückung des Liquiditätsbedarfs bis zur Umsetzung der angepassten Finanzierung, welche für Ende November 2026 geplant ist, stellen die Kreditgeber eine auf die neue Finanzierung anzurechnende Restrukturierungs-Bridge-Finanzierung von bis zu EUR 8,1 Mio. bereit. Die Verfügbarkeit der Bridge-Finanzierung ist an die Einhaltung von Restrukturierungs- und Refinanzierungsmeilensteine geknüpft.

Die Anpassung des Business Plans soll Kosteneinsparungen, ein effizienteres Marketing sowie neue länderspezifische lokale Initiativen umfassen.

Kontakt:

Peter Lorenz, General Counsel

peter.lorenz@marleyspoon.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Marley Spoon Group SE 9 Rue de Bitbourg 1273 Luxembourg Luxemburg E-Mail: ir@marleyspoon.com Internet: www.marleyspoongroup.com ISIN: LU2380748603, LU2380748785 WKN: A3C81B Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 222100A4X237BRODWF67 EQS News ID: 2392784

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